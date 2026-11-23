İbrahim Tatlıses, yıllar önce rol aldığı filmlerin bugün dijital platformlarda izinsiz yayımlandığını öne sürerek yapım şirketlerine karşı dava açtı. Ünlü sanatçı, filmler üzerindeki haklarının kendisine ait olduğunu savunurken mahkeme de başvuruyu kabul etti. Böylece Tatlıses, son dönemde telif hakları için hukuk mücadelesine giren ünlü isimler arasına katıldı.

Eski Filmleri İçin Hukuk Mücadelesi Başlattı

İbrahim Tatlıses, başrolünde yer aldığı eski filmlerin kendi izni olmadan dijital platformlarda yayımlanmasına tepki gösterdi. Bu duruma sessiz kalmayan sanatçı, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak yapım şirketlerine karşı dava açtı. Gazeteci Armağan Yılmaz'ın aktardığı bilgilere göre mahkeme, Tatlıses'in başvurusunu kabul etti. Davanın duruşmasının ise önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

“O Dönemde Böyle Bir Hak Yoktu” Dedi

Tatlıses'in dava dilekçesinde dikkat çektiği en önemli konu, icracı sanatçı haklarının ne zaman yürürlüğe girdiği oldu. Sanatçı, bu hakların 2001 yılında yasayla tanındığını, kendi filmlerinin çekildiği dönemde ise henüz böyle bir hakkın bulunmadığını savundu.

Tatlıses, o yıllarda henüz doğmamış bir hakkın sözleşmeyle başkasına devredilmesinin mümkün olmadığını öne sürerek imzaladığı anlaşmaların bugünkü dijital yayınları kapsamadığını belirtti.

Yayınların Durdurulmasını ve 10 Bin TL İstedi

Ünlü türkücü, filmlerinin izinsiz yayımlanmasının durdurulmasını ve eserlerin gerçek hak sahibinin belirlenmesini talep etti. Ayrıca dijital yayınlardan elde edilen gelir nedeniyle 10 bin TL'lik alacak davası da açtı.

Ajda Pekkan ve Kadir İnanır da Harekete Geçmişti

Tatlıses'in bu hamlesi, Ajda Pekkan'ın 373 eser için kazandığı telif davasını akıllara getirdi. Kadir İnanır da üç filmi için benzer bir mücadele başlatmıştı. Görünen o ki ünlü isimler, eski eserlerinin dijital dünyada izinsiz kullanılmasına artık daha fazla sessiz kalmıyor.