Oyuncu Melisa Döngel, İstanbul Bebek'te yaşandığı öne sürülen olayla konuşuluyor. İddiaya göre arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği mekânda bir grupla tartışan Döngel, gecenin sonunda muhabirlerle de karşı karşıya geldi. Mekân çıkışında kendisine yöneltilen sorulara oldukça sinirlenen oyuncunun sözleri kısa sürede gündem oldu.

Bebek'teki Eğlence Gecesi Tartışmayla Bitti

Son dönemde özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen Melisa Döngel'in Bebek'te gittiği eğlence mekânında tatsız bir olay yaşadığı iddia edildi. Söylenenlere göre oyuncu, mekânda bulunan bir grupla tartıştı. İddiaya göre alkolün de etkisiyle büyüyen gerginlik sırasında Döngel'in arkadaşları onu sakinleştirmeye çalıştı.

Yaşananların ardından grubun mekândan ayrıldığı öne sürüldü. Ancak gecenin asıl dikkat çeken anları, oyuncunun dışarı çıktığı sırada yaşandı. Kapıda bekleyen muhabirler, içeride kavga çıktığı yönündeki iddiaları Döngel'e sormak istedi.

Muhabirin Sorusu Üzerine Çileden Çıktı

Mekanda kavga etti: Muhabirlerin sorularına sinirlendi: ????Melisa Döngel, Bebek'teki bir eğlence mekânında kavga ettiği iddiasıyla gündeme geldi. ????Mekân çıkışında muhabirlerin sorularına sinirlenen oyuncu, "Senin işin yalan uydurmak" diyerek sert tepki gösterdi. ????Muhabirin; "Kavga ettiniz içeride ama hakaretler savurdunuz az önce gördük" sözlerine sisnrilendi. ????Döngel: “Ne saçma ya sen benim canım değil misin? Niye böyle bir saçmalık. Sen görmüyorsun, görüntülerle konuşalım. Terbiyesizlik yapma yani senin işin yalan uydurmak" diyerek sert çıktı. https://t.co/BW9Mm3mtR7 — ZAM Haber (@ZamHaberAjans) November 23, 2026

Muhabirin, “Kavga ettiniz içeride ama az önce hakaretler savurdunuz, gördük” sözleri üzerine Melisa Döngel'in tepkisi sert oldu. Oyuncu, kendisine yöneltilen suçlamalara anlam veremediğini söyleyerek muhabire çıkıştı.

Döngel, “Ne saçma ya, sen benim canım değil misin? Niye böyle bir saçmalık? Sen görmüyorsun, görüntülerle konuşalım. Terbiyesizlik yapma yani, senin işin yalan uydurmak” ifadelerini kullandı.

Sosyal Medyada Tepki Yağdı

Muhabir ise elinde görüntüler olduğunu belirterek iddialarının arkasında durdu. O anlarda yaşanan gerginlik sosyal medyaya da taşındı. Döngel'in muhabire yönelik sert tavrı bazı kullanıcıların tepkisini çekti.

Böylece eğlenceli başlaması beklenen gece, kavga iddiası ve mekân çıkışındaki tartışmayla magazin gündeminin öne çıkan konularından biri haline geldi. Ancak mekânda yaşandığı öne sürülen tartışmanın ayrıntılarıyla ilgili taraflardan yeni bir açıklama gelmedi.