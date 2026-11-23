Demet Akalın ve Okan Kurt eğlenceli açıklamalarıyla magazin gündemine geldi. Zaman zaman birbirlerine yaptıkları esprili göndermelerle dikkat çeken çift, gece hayatı üzerine konuşurken herkesi güldürdü. Reklam yüzü olduğu markanın basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demet Akalın, eşi Okan Kurt’un kimlerle dışarı çıkabileceği konusunda dikkat çeken bir yorum yaptı. Özellikle Sefo hakkındaki sözleri kısa sürede gündem oldu.

Demet Akalın’dan Sefo’ya Gece Hayatı Engeli

Demet Akalın, Okan Kurt’un Sefo’yla bir yerlere gitmesine pek sıcak bakmadığını esprili bir şekilde anlattı. Ünlü şarkıcıya göre Sefo’yla dışarı çıkmak, gecenin planlanandan çok daha hareketli geçmesine neden olabilir.

Akalın, düşüncesini şu sözlerle dile getirdi:m“Sefo ile gidemez ama bir yere. Sefo’yla büyük akabilirler çünkü.”

Ünlü şarkıcının bu sözleri, basın toplantısında kahkahalara neden oldu. Akalın’ın eşine yönelik bu eğlenceli uyarısı, sosyal medyada da konuşulmaya aday görünüyor.

Okan Kurt’tan Sefo İtirafı: After Partiye Gidemedi!

Eşinin açıklamalarının ardından söze giren Okan Kurt da Sefo’yla yaşadığı bir anıyı paylaştı. Kurt, genç şarkıcının doğum gününde kendisini after partiye davet ettiğini ancak bu plana katılamadığını söyledi.

Okan Kurt, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Sefo geçen doğum günü, çocuk beni after'a götürecekti; izin vermediler.”

Kurt, Sefo’nun kendisini sık sık farklı eğlence planlarına çağırdığını da belirtti. Genç şarkıcının kendisine sürekli yeni yerlerden ve after partilerden bahsettiğini söyleyen Okan Kurt, Sefo için “Biraz tehlike var” yorumunu yaptı.

Çiftin Eğlenceli Diyaloğu Gündem Oldu

Okan Kurt’un anlattıkları, Demet Akalın’ın neden böyle düşündüğünü de ortaya koydu. Sefo’nun enerjisine ve hareketli yaşam tarzına dikkat çeken Kurt, genç şarkıcının kendisini eğlenceye dahil etmek için sık sık davette bulunduğunu anlattı.

Akalın ve Kurt’un birbirlerine takıldığı bu samimi sohbet, izleyenleri gülümsetti. Çiftin gece hayatı üzerine yaptığı esprili açıklamalar, magazin gündeminde ilgi çekti.