Çiğdem Batur'un Sultanahmet Camii'ndeki kokuya ilişkin paylaşımı magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Camideki ayak kokusundan rahatsız olduğunu söyleyerek yetkililere seslenen oyuncuya şarkıcı Yaşar İpek'ten tepki geldi. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan İpek, Batur'un sözlerini doğru bulmadığını dile getirdi. Ünlü şarkıcının açıklamaları da tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı.

Yaşar İpek'ten Dikkat Çeken Açıklama

Çiğdem Batur'un paylaşımı hakkında konuşan Yaşar İpek, camilerin ibadet edilen yerler olduğunu hatırlattı. İbadet etmek için camiye gelen insanların farklı işlerde çalışabileceğini ve gün içinde terleyebileceğini söyleyen şarkıcı, bu durumun doğal karşılanması gerektiğini savundu.

İpek, “Orası bir ibadethane. Bir inşaat işçisi ezan saati işini bırakıp koşarak gelip ibadet ediyor olabilir. İnsan terleyince teri bile kokuyor, yapacak bir şey yok. Camide böyle şeyler aranmamalı” sözleriyle oyuncuya tepki gösterdi.

Çiğdem Batur Ne Demişti?

Tartışmanın başlamasına neden olan olay, Batur'un Sultanahmet Camii ziyaretinde çektiği videoyu paylaşmasıyla ortaya çıktı. Oyuncu, caminin içindeki kokudan rahatsız olduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulunmuştu.

Batur paylaşımında, “Sayın yetkililer, bakın buradaki ayak kokusuna bir çözüm bulun. Rezil oluyoruz bütün dünyaya. Kokudan başım döndü vallahi” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler sosyal medyada farklı tepkilere yol açmıştı.

Batur Hakkında Soruşturma Başlatılmıştı

Paylaşımın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma, halkın bir kesimini ve dini değerleri alenen aşağılama iddiasıyla yürütülüyor.

Tepkiler üzerine açıklama yapan Batur ise kimseyi, herhangi bir inancı ya da kutsal mekânı hedef almadığını söylemişti. Oyuncu, amacının Sultanahmet Camii'ndeki hijyen ve havalandırma sorunlarına dikkat çekmek olduğunu belirtmişti.

Yaşar İpek'in çıkışıyla birlikte tartışma yeniden alevlenirken konuya ilişkin farklı görüşler de gündemdeki yerini koruyor.