Yeşilçam'ın Unutulmaz Güzeli Bahar Erdeniz Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Türk sinemasının altın çağında duru güzelliği ve büyüleyici bakışlarıyla 1970'li yıllara damga vuran Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Bahar Erdeniz uzun süren sessizliğinin ardından son görüntüsüyle yeniden magazin gündemine geldi. Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden eski yıldızın yıllar sonra ortaya çıkan son hali hayranlarını adeta nostalji tüneline soktu.

Mankenler Kraliçesinden Yeşilçam Yıldızlığına Uzanan Yolculuk

1971 yılında Emek Sineması'nda düzenlenen Türkiye Mankenler Kraliçesi yarışmasında birinci seçilerek adını geniş kitlelere duyuran Bahar Erdeniz bu başarının ardından sinema dünyasına adım atmıştı. Dönemin en aranan esmer güzelleri arasında yer alan Erdeniz kısa sürede pek çok yapımda boy göstererek kariyerinin zirvesine çıkmıştı. Daha genç yaşlarında İsveç'te aldığı eğitimler ve renkli kimliğiyle de dikkat çeken ünlü isim Yeşilçam'ın unutulmaz simgelerinden biri haline gelmişti.

Kariyerinin Zirvesinde Fenerbahçeli Engin Verel İle Evlenip Fransa’ya Yerleşti

Oyunculukta adından sıkça söz ettirdiği ve kariyerinin en parlak dönemini yaşadığı yıllarda aşk hayatıyla da magazin basınından düşmeyen Bahar Erdeniz Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Engin Verel ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü futbolcu ile evlenmesinin ardından sinema dünyasından uzaklaşma kararı alan Erdeniz, Fransa'ya yerleşerek uzun yıllar kameralardan ve göz önündeki yaşamdan uzak, sakin bir hayat sürmeyi seçmişti.

Yıllara Meydan Okuyan Güzelliğiyle Şaşırttı

Uzun zamandır basından ve ekranlardan uzak bir yaşam süren 70'li yılların efsane oyuncusunun son hali, sosyal medyada ve magazin kulislerinde büyük yankı uyandırdı. Yıllara meydan okuyan duru güzelliğini koruduğu görülen Bahar Erdeniz'in son fotoğrafları Yeşilçam nostaljisi yaşatırken hayranlarından büyük beğeni topladı.