Muhteşem Yüzyıl'ın Efsaneleri Yıllar Sonra Bir Arada: Selma Ergeç ve Okan Yalabık Aynı Karede!

Muhteşem Yüzyıl'ın Hatice Sultan'ı Selma Ergeç ile Pargalı İbrahim'i Okan Yalabık yıllar sonra bir araya geldi. İkilinin pozu sosyal medyayı salladı.

Muhteşem Yüzyıl'ın Efsaneleri Yıllar Sonra Bir Arada: Selma Ergeç ve Okan Yalabık Aynı Karede!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-11-2026 12:21

Türk televizyon tarihine damga vuran fenomen dizi Muhteşem Yüzyıl'da unutulmaz performanslara imza atan Selma Ergeç ile Okan Yalabık yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Dizideki efsanevi partnerlikleriyle hafızalara kazınan ikilinin birlikte verdiği samimi poz sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görerek hayranlarını adeta nostalji tüneline soktu.

Hatice Sultan ve Pargalı İbrahim Yıllar Sonra Yeniden Yan Yana

2011 yılında yayın hayatına başlayan ve milyonları ekran başına kilitleyen Muhteşem Yüzyıl dizisinde Selma Ergeç, sarayın gururlu ve dramatik karakteri Hatice Sultan'a hayat verirken Okan Yalabık ise zekası ve hırsıyla döneme damga vuran Pargalı İbrahim Paşa karakterini canlandırmıştı.

Dizideki trajik ve tutkulu ilişkileriyle izleyicilerin hafızasında silinmez bir yer edinen ikili aradan geçen uzun yılların ardından ilk kez bu denli samimi bir kareyle magazin gündemine geldi.

Sosyal Medyada Nostalji Rüzgarı Estirdiler

Selma Ergeç ve Okan Yalabık'ın birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması kısa sürede binlerce beğeni ve etkileşim aldı. Efsane dizinin sıkı takipçileri ikilinin yıllar sonra aynı karede yer almasını coşkuyla karşılayarak dizideki eski sahnelerini ve repliklerini yeniden sosyal medyanın gündemine taşıdı.

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