Özcan Deniz'in Eşi Samar Dadgar'dan Üzen Haber: Ağır Bir Diz Ameliyatı Olacak!

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, yeğeninin vefatının ardından ağır bir diz ameliyatı olacağını duyurdu: "Komple bacağı söküp takacağız galiba."

Özcan Deniz'in Eşi Samar Dadgar'dan Üzen Haber: Ağır Bir Diz Ameliyatı Olacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-11-2026 13:58

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in İranlı moda tasarımcısı eşi Samar Dadgar geçtiğimiz günlerde aldığı 3 yaşındaki yeğeni Liam'ın vefat haberiyle yıkılmıştı. Derin bir acı yaşayan Dadgar bu kez hastaneden yaptığı paylaşımla sağlık mücadelesini gözler önüne serdi. Ağır bir diz ameliyatı geçireceğini açıklayan ünlü isim yaşadığı zorlu süreci takipçileriyle paylaştı.

3 Yaşındaki Yeğeninin Yasını Tutarken Ameliyat Masasına Yatıyor

Geçtiğimiz günlerde minik yeğeni Liam’ın acısıyla sarsılan ve "Hayatımın en ağır yasını yaşıyorum" sözleriyle acısını dile getiren Samar Dadgar hastane odasından yaptığı açıklamayla sevenlerini üzdü. Yaşadığı kayıp sonrası Özcan Deniz de aileye destek vererek "Kalbim paramparça tüm kalbimle yanınızdayım" ifadelerini kullanmıştı.

Yasını yaşarken sağlık sorunlarıyla da boğuşmak zorunda kalan Dadgar yaklaşık 10 gün hastanede yatacağını ve ameliyat sonrası yeniden düzgün yürüyebilmesinin birkaç ay süreceğini belirtti.

"Komple Bacağı Söküp Takacağız Galiba"


Pazartesi günü (9 Kasım) ameliyat masasına yatacağını belirten Samar Dadgar hastane sürecini ve moral durumunu şu sözlerle özetledi:

"Bugünden yatırdılar, anestezi doktoru ve bir sürü tahlil için. Merak etmeyin ben iyiyim. Komple bacağı söküp takacağız galiba (öyle anlatıldı özeti bu). Beni üzen ameliyatın kendisi değil, bir süre sevdiklerimin yanında olamayacak olmak. Bacak dediğin nedir ki, elbet iyileşirim. Yeter ki sevdiklerim iyi olsun."

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