Güller ve Günahlar'da Hesaplaşma Kapıda: Serhat ve Kader Kavuşuyor mu?

Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Serhat, Kader'e kavuşurken Zeynep kaçırılıyor.

Güller ve Günahlar'da Hesaplaşma Kapıda: Serhat ve Kader Kavuşuyor mu?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-11-2026 14:27

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen NGM imzalı fenomen dizisi Güller ve Günahlar bu akşam nefes kesen yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Son bölümde sergilediği performansla izleyenleri gözyaşlarına boğan Murat Yıldırım'ın hayat verdiği Serhat karakteri hem kızı Kader'e kavuşma mücadelesi veriyor hem de ardı arkası kesilmeyen tehlikelerle boğuşuyor.

Serhat'tan Sert Hamle

Kader'in gerçeği öğrenmesiyle birlikte baba-kız arasındaki duygusal bağ tırmanırken yeni bölümde Serhat kızını birlikte yaşamaya ikna etmek için kolları sıvıyor. Kader'in bu duruma karşı çıkması üzerine kararlılığını gözler önüne seren Serhat "Ben buna izin veremem Zeynep. Bir dakika daha ayrı kalamam" diyerek Kader'i kucağına alıp götürüyor. Bu hamle ikili arasındaki ilişkide yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Büyük Hesaplaşma Kapıda

Dizide suların bir an olsun durulmadığı cephede bu kez gözler Berrak'a çevriliyor. Yaşanan tüm trajik olayların sorumlusu olarak gördüğü Berrak’ı hapisten çıkarmak isteyen Serhat intikam için hazırlık yapıyor. Zeynep'in dile getirdiğİ "Serhat Berrak'ı hapisten çıkarmak istiyormuş. Cezasını kendisi kessin istiyor" sözleri ise izleyicileri bekleyen sert ve acımasız yüzleşmenin habercisi oluyor.

Gündüz Vakti Şok Kaçırma

Kader'le yeni bir hayat kurma hayali kuran Serhat ardı arkası kesilmeyen krizlerin ortasında kalıyor. Zeynep’in güpegündüz kaçırılması dizideki tüm dengeleri altüst ederken olayları bambaşka bir boyuta taşıyor. Serhat hem kızıyla bağ kurmaya çalışıp hem de Zeynep’i kurtarabilecek mi? Berrak'la gerçekleşecek büyük yüzleşme ve sırlar bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yanıt bulacak.

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