Kızılcık Şerbeti'nde Yürek Yakan Sahne: Nursema'nın Dönüşü Herkesi Ağlattı!

Kızılcık Şerbeti'nde öldü sanılan Nursema mucizevi şekilde döndü! Nursema ve Abdullah'ın "Baba ben geldim" diyerek kavuştuğu sahne izleyenleri ağlattı.

Kızılcık Şerbeti'nde Yürek Yakan Sahne: Nursema'nın Dönüşü Herkesi Ağlattı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-11-2026 12:07

Show TV'nin reyting rekorları kıran fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti ardı arkası kesilmeyen sürpriz gelişmeleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde yaşananlar ise sosyal medyanın ve magazin kulislerinin en çok konuşulan başlığı oldu. İlhami ile geçirdiği kazanın ardından öldüğü sanılan ve hatta mezarı bile gösterilen Nursema'nın mucizevi dönüşü izleyenlere adeta duygu fırtınası yaşattı.

Öldü Bilen Aile Yasa Boğulmuştu

Dizinin yeni sezonunda Ceren Karakoç'un başarıyla hayat verdiği Nursema karakterinin trajik kazada hayatını kaybettiği sanılmış ve bu durum hem dizideki ailesini hem de milyonlarca izleyiciyi derinden sarsmıştı. Ancak Nursema'nın beklenmedik bir şekilde yeniden ortaya çıkması kafalardaki tüm soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Yeni bölümde aydınlatılan detaylara göre Nursema feci kazanın ardından araçtan çıkmayı başarmış ancak bilincini tamamen kaybetmişti. Aynı kazada başka hayatların da sönmesi ve olay yerindeki yangın nedeniyle cesetlerin karışmış olması Nursema'nın öldü sanılmasına neden olmuştu. Genç kadını kazadan sonra yardıma koşan köylülerin kurtardığı ve hayatta tuttuğu ortaya çıktı.

Abdullah ve Nursema'nın Kavuşma Anı Gözyaşlarına Boğdu

Ailesi onun yasını tutarken gelen bu dönüş, dizinin en dokunaklı anlarına sahne oldu. Evlat acısıyla yıkılan Abdullah'ın karşısına birdenbire çıkan Nursema'nın söylediği "Baba ben geldim!" sözleri ekran başındaki herkesi gözyaşlarına boğdu.

Uzun süren acı dolu ayrılığın dökülen gözyaşlarının ve büyük yasın ardından baba ile kızın birbirine sarıldığı anlar Kızılcık Şerbeti tarihinin unutulmaz sahneleri arasına adını yazdırdı. Sosyal medyada binlerce paylaşım alan bu sarsıcı buluşma izleyicilerden tam not aldı.

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