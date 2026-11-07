Nurgül Yeşilçay'ın "Baston" Göndermesine Cem Yılmaz'dan İlk Yanıt!

Nurgül Yeşilçay'ın yaş ayrımcılığı eleştirisi ve baston göndermesine Cem Yılmaz'dan yanıt geldi: "Nurgül'ü çok severim, bastonum 90'lardan beri konuşuluyor."

Nurgül Yeşilçay'ın
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-11-2026 14:39

Türk sinema ve televizyon dünyasının iki usta ismi Nurgül Yeşilçay ve Cem Yılmaz arasında yaşanan yaş ayrımcılığı ve baston polemiği magazin gündemine bomba gibi düştü. Yeşilçay'ın dizi sektöründeki kadın oyunculara yönelik yaş ayrımcılığını eleştirirken sarf ettiği sert sözler gözleri ünlü komedyene çevirmişti. Merakla beklenen açıklama ise Cem Yılmaz'dan geldi.

"Bir Ayağı Çukurda Deyip Sonra Bastonla Yürümeler"

İkinci Bahar ve Asmalı Konak gibi efsane yapımlarla hafızalara kazınan güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay sektördeki erkek oyuncuların ilerleyen yaşlarına rağmen genç kadınlarla partner yapılmasına tepki göstermişti. Yeşilçay'ın konuşmasındaki "Bir ayağı çukurda deyip sonra bastonla yürümeler falan. Ne yapıyorsunuz ya?" ifadeleri Cem Yılmaz'ın geçmişte 38 yaşındaki bir kadın için yaptığı "ölmek üzere" esprisine ve sonrasında bastonla görüntülenmesine gönderme olarak yorumlanmıştı.

Cem Yılmaz Sessizliğini Bozdu

Nurgül Yeşilçay'ın sosyal medyayı ve magazin kulislerini sallayan bu açıklamaları katıldığı bir etkinlikte doğrudan Cem Yılmaz'a soruldu. Ünlü komedyen yıllardır gündemden düşmeyen aksesuarı için "Bastonum 90'lardan beri konuşuluyor" diyerek polemiğe esprili bir giriş yaptı.

Sözlerine meslektaşı Yeşilçay'a zeytin dalı uzatarak devam eden Yılmaz polemiğe girmek yerine takdir toplayan bir açıklama yaptı:

"Nurgül'ü çok severim hiç onunla ilgili kötü bir şey düşünmem. Esprili insanları severim."

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