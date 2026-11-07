Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi yıllar sonra ekran annesi Ayça Bingöl ile buluştu. Son hali gündem oldu.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-11-2026 12:11

Yayınlandığı döneme damga vuran ve Türk televizyon tarihinin en unutulmaz yapımları arasında yer alan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Küçük Osman karakteriyle milyonları gözyaşına boğan Emir Berke Zincidi uzun süren sessizliğini bozdu. Henüz 4 yaşındayken sergilediği devleşen oyunculuk performansıyla hafızalara kazınan genç yetenek katıldığı özel bir davette yıllar sonra görüntülendi.

Cemile ve Osman Yıllar Sonra Aynı Karede

Erkan Petekkaya, Farah Zeynep Abdullah, Yıldız Çağrı Atiksoy, Wilma Elles ve Salih Bademci gibi dev isimlerin kadrosunda buluştuğu fenomen dizide Osman'ın annesi Cemile karakterine hayat veren usta oyuncu Ayça Bingöl ile Emir Berke Zincidi davette yan yana geldi.

Dizinin yayınlandığı yıllarda ekran başındakileri derin bir hüzne boğan efsanevi anne-oğulun yıllar sonra aynı karede buluşması nostaljik anlar yaşatırken efsane yapımın hayranları tarafından büyük bir coşku ve ilgiyle karşılandı.

Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Şimdilerde kocaman bir delikanlı olan Emir Berke Zincidi'nin son hali ve Ayça Bingöl ile pozları kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

Genç oyuncunun son görüntüsünün ardından takipçileri ve dizi severler hayranlıklarını dile getiren binlerce yorum paylaştı. Öne çıkan yorumlar arasında "Osman gibi bir çocuk oyuncu bir daha gelmedi ya", "Keşke oyunculuğa geri dönse" ve "Küçük Osman büyümüş" ifadeleri yer alarak oyuncunun ekrana dönmesi yönünde yoğun bir istek dile getirildi.

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