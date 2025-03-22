Yeşilçam'ın ünlü yıldızı Filiz Akın hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın, 82 yaşında hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altındaydı. Sanat dünyası büyük üzüntü içinde.

Yeşilçam'ın ünlü yıldızı Filiz Akın hayatını kaybetti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-03-2025 15:18

Yeşilçam dünyasının efsane isimlerinden Filiz Akın, 82 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi altına alınan Filiz Akın'ın vefatı, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye yol açtı.

Filiz Akın'ın Son Günleri

Ünlü oyuncu Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gördü. Sağlık durumu giderek kötüleşen Akın, hastanede geçirdiği son günlerin ardından aramızdan ayrıldı. Yeşilçam sinemasının unutulmaz yüzlerinden biri olarak hafızalara kazınan Filiz Akın, yaşamı boyunca pek çok başarılı yapımda rol aldı.

Sanat Dünyasında Büyük Kayıp

Filiz Akın'ın vefatı, Türk sinema ve televizyon dünyasında büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Sanat dünyasının birçok ünlü ismi ve sevenleri, sosyal medya üzerinden vefatını üzen mesajlar paylaştı. Akın, Yeşilçam'ın altın çağını temsil eden isimlerden biri olarak, rol aldığı filmler ve dizilerle kalplerde yaşamaya devam edecek.

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