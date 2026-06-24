Zeynep Oktay Ve Hilal Yelekçi'den Sosyal Medyayı Sallayan "Grup İçi Kavga" İtirafı!

Son dönemde pop müzik dünyasında fırtınalar estiren Manifest grubunun başarılı üyeleri Zeynep Oktay ve Hilal Yelekçi sosyal medyada takipçileriyle buluştu. Hayranlarının sorularını içtenlikle yanıtlayan ikili gruptaki ilişkileri ve sahne arkasında yaşananlara dair çok konuşulacak, bir o kadar da eğlenceli bir açıklamaya imza attı.

Bir takipçisinin yönelttiği grup içi uyumu merak eden soruya birlikte video çekerek yanıt veren ikili sahne kostümleri ve renk seçimleri üzerinden yaşadıkları "büyük krizi" esprili bir dille gözler önüne serdi.

"Ya Mor Olursun Ya Da Gruptan Çık!"

Zeynep Oktay, takipçisinden gelen “Aranızda kavga ya da tartışma oldu mu?” sorusuna Hilal Yelekçi ile birlikte yanıt verdi.pic.twitter.com/qC1FB9W6Kp — Onedio (@onedio) June 23, 2026

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan ve hayranlarını kahkahaya boğan soru-cevap videosunda grup içinde daha önce hiç kavga edip etmedikleri soruldu.

Zeynep Oktay, takipçisinden gelen "Aranızda kavga ya da tartışma oldu mu?" sorusuna Hilal Yelekçi ile birlikte yanıt verdi: "Mavi olamazsın. Mavi ben olacağım. Ya mor olursun ya da gruptan çık!"

Sahne tarzları ve imaj çalışmalarında renklerin paylaşımı konusunda tatlı bir rekabet yaşadıklarını mizahi bir dille anlatan ikili aralarındaki samimiyeti ve dostluğu bir kez daha kanıtlamış oldu.