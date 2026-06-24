Çeşme'de Sürpriz Aşk Bombası! Berk Atan Eğlence Mekanında Yakalandı!

Berk Atan, Çeşme'de iki gece üst üste influencer Sumru Özden'le samimi bir şekilde görüntülendi.

Çeşme'de Sürpriz Aşk Bombası! Berk Atan Eğlence Mekanında Yakalandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-06-2026 12:01

Ekranların yakışıklı ve başarılı oyuncularından Berk Atan yaz sezonunun yorgunluğunu atmak için tatil rotasını eğlencenin kalbi Çeşme'ye çevirdi. Çeşme gecelerinde hızlı bir başlangıç yapan ünlü oyuncu iki gece üst üste gittiği bir eğlence mekanında gizemli bir güzelle oldukça samimi ve romantik dakikalar yaşarken objektiflere takıldı.

İki Gece Üst Üste Aynı Mekanda Romantizm

Gönül Dağı dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Berk Atan popüler tatil beldesinde aşk sarhoşu oldu. Çeşme'deki ünlü bir eğlence mekanına giden ikili etraftaki meraklı bakışlara aldırış etmeden müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Oldukça neşeli oldukları gözlenen çift gecenin ilerleyen saatlerinde birbirlerine sarılarak romantik anlar yaşadı. İkilinin iki gece üst üste aynı mekanı tercih etmesi ve sergiledikleri samimiyet "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını akıllara getirdi.

Gizemli Sevgili Tanıdık Çıktı

Magazin kulislerini hareketlendiren bu samimi görüntülerin ardından Berk Atan'ın yanındaki gizemli güzelin kimliği çok geçmeden ortaya çıktı.

Yakışıklı oyuncunun kalbini çalan ve mekanda romantik dakikalar yaşadığı ismin sosyal medyada ürettiği içeriklerle ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü influencer Sumru Özden olduğu öğrenildi.

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