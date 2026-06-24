İrem Helvacıoğlu Ve Ege Kökenli'den Sıcacık Buluşma! Bebekli Tatlı Mesaisі!

Ekranların sevilen ve başarılı oyuncuları Ege Kökenli ve İrem Helvacıoğlu kızlarıyla birlikte gerçekleştirdikleri keyifli buluşmayla sosyal medyanın gündemine oturdu. Son dönemde özel hayatıyla magazin basınında sıkça yer alan Helvacıoğlu ile yakın dostu Kökenli'nin bebekleriyle verdikleri pozlar kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

İki ünlü oyuncu Ege Kökenli ve İrem Helvacıoğlu kızlarıyla birlikte yaptıkları paylaşımlarla sosyal medyada dikkat çekti. İrem Helvacıoğlu kızı Sora ile birlikte arkadaşı Ege Kökenli'yle buluştu. Ege Kökenli ve İrem Helvacıoğlu kızlarıyla verdikleri pozlarla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Boşanma Sonrası Kızı Sora ile Moral Depoluyor

Geçtiğimiz dönemde iş insanı Ural Kaspar ile dünyaevine giren ancak evlendiği günden itibaren evliliğinde krizler ve problemler yaşadığı iddialarıyla sık sık gündeme gelen İrem Helvacıoğlu geçtiğimiz aylarda radikal bir karar almıştı. Ünlü oyuncu kızının babası Ural Kaspar'ı tek celsede boşayarak evliliğini resmen sonlandırmıştı. Zorlu geçen boşanma sürecinin ardından tüm vaktini kızı Sora'ya ayıran güzel oyuncu yakın dostu Ege Kökenli'yle bir araya gelerek moral depoladı.

Anneler ve Kızları Bir Arada: Sosyal Medyada Kalpleri Isıttı

Anneliğin tadını çıkaran iki güzel oyuncu cıvıl cıvıl bir yaz gününde kızlarını da yanlarına alarak tatlı bir "anneler buluşması" gerçekleştirdi.

Kızlarıyla geçirdikleri özel ve eğlenceli anları gözler önüne seren Kökenli ve Helvacıoğlu'nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı sıcacık kareler adeta takipçilerinin kalbini ısıttı.

Kucaklarındaki bebekleriyle neşeli ve doğal pozlar veren ünlü annelerin fit görünümleri ve mutlulukları gözlerden kaçmadı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşıma hayranları; "Anneler liginin en güzel buluşması", "Küçük Sora çok tatlı büyüyor", "Dostluğunuz ve anneliğiniz harika görünüyor" şeklinde övgü dolu mesajlar yağdırdı.