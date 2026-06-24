Taşacak Bu Deniz Setinde İpler Koptu! Gezep Karakterinin Kovulma Nedeni Şok Ettі!

Ekranların sevilen projesi Taşacak Bu Deniz, yeni sezon öncesi oyuncu kadrosunda yaşanan şok bir ayrılıkla magazin gündemine bomba gibi düştü. Dizide Gezep karakterine hayat veren başarılı oyuncu Onur Dilber'in kadrodan çıkarılması ve ardından yaptığı açıklamalar, perde arkasında nelerin yaşandığına dair merakı artırdı.

Oyuncunun ayrılık haberinin hemen ardından senaristleri sosyal medyada takipten çıkması ardından bugün yeniden takibe alması dikkat çekerken kulislerden sızan iddialar yapım şirketi'yle oyuncu arasındaki iplerin tamamen koptuğunu gösteriyor. İşte Gezep karakterinden vazgeçilmesinin ve yaşanan gerilimin perde arkası:

Taşacak Bu Deniz son günlerde Gezep karakterine hayat veren başarılı oyuncu Onur Dilber'in projeyle yollarının ayrılmasıyla gündemde… Dilber yaptığı yazılı açıklamada yeni sezonda yer almayı beklerken diziden çıkarıldığını öğrenmenin şokunu yaşadığını dilemişti. Ancak oyuncunun henüz görüşmeler sonlanmadan ayrılık mesajını attığı öğrenildi. Kulislerden sızan iddialara göre ise Dilber ile yapım şirketinin arasının gerilmesinin birçok nedeni var.

Senaristlerle Sahne Gerilimi

Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre, Onur Dilber'le yapım kanadı arasındaki ilk kırılma senaryo müdahaleleriyle başladı. İddialara göre usta oyuncu dizinin başarılı yazarları Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'i bizzat arayarak kendisiyle ilgili özel sahneler yazılmasını talep etti. Bu durumdan rahatsız olan senaristlerin daha 18. bölümde oyuncuyu engellediği ve araya mesafe koyduğu konuşuluyor.

Bardağı Taşıran Son Damla: Ulaş Tuna Astepe ile Kavga İddiası!

Kulislerde asıl ses getiren ve iplerin tamamen kopmasına neden olan olay ise set ortamında yaşanan büyük bir tartışma oldu.

Set içinde bir süredir devam eden huzursuzlukların ardından bardağı taşıran son olayın final sahnesindeki kına gecesi çekimlerinde yaşandığı iddia edildi. Söylentilere göre Onur Dilber başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'yle şiddetli bir kavgaya tutuştu. Bu büyük tartışma yapım şirketinin Dilber'le yolları ayırma kararını kesinleştirmesine neden oldu.

Yeni Sezonda Neler Olacak? Ana Kadro Korunuyor

Yaşanan bu çalkantılı ayrılığa rağmen yapım ekibi yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Dizinin eylül ayında başlayacak yeni sezon çekimleri öncesi kulislerden gelen diğer sıcak bilgiler ise şu şekilde:

Ana Kadroda Ayrılık Yok: Gezep karakteri dışında dizinin ana kemik kadrosunda herhangi bir ayrılık yaşanmadı.

Fatih Furtuna Rolü: Karaktere kimin hayat vereceği henüz netleşmedi. Ancak Fatih Furtuna karakteri yeni sezonun ilk bölümünde değil ilk 13 bölüm içerisinde hikayeye dahil olacak.

Timur Volkov Devam Ediyor: Başarılı oyuncu Celil Nalçakan'ın canlandırdığı Timur Volkov karakteri yeni sezonda da ağırlığını koruyacak. Hatta Timur'un ailesinin de yeni sezonda hikayeye katılarak olayları derinleştirmesi planlanıyor.