Yeşilçam’ın Efsanesi Tarık Akan 10. Yılında Anılıyor!

Yeşilçam’ın unutulmaz sanatçısı Tarık Akan vefatının 10. yılında ailesi, sanatçı dostları, öğrencileri ve Bakırköy halkının katılacağı etkinliklerle anılacak.

Yeşilçam’ın Efsanesi Tarık Akan 10. Yılında Anılıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-09-2026 19:07

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Tarık Akan aramızdan ayrılışının 10. yılında sevenleri tarafından yine özlemle anılacak. 1991 yılında kuruculuğunu üstlendiği Özel Taş İlkokulu ve Ortaokulu’nun da kurucusu olan usta sanatçı için 16 Eylül Çarşamba günü gün boyu sürecek özel bir program hazırlandı.

Ailesinden öğrencilerine öğretmenlerinden sanatçı dostlarına kadar pek çok kişinin katılacağı etkinliklerde Tarık Akan’ın hem sanat hayatı hem eğitim dünyasına bıraktığı izler hatırlanacak.

Anma Okulunda Başlayacak

Anma programı sabah saat 08.45’te Tarık Akan’ın kurucusu olduğu Özel Taş İlkokulu ve Ortaokulu’nun bahçesinde başlayacak. Törende usta sanatçının kendi sesinden mezuniyet konuşmalarından bölümler dinletilecek.

Programa okul yönetimi, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin yanı sıra Akan’ın ailesi ve mezunlar da katılacak. Kızı Özlem Üregül Okul Müdürü Dr. Burcu Aybat ve mezun öğrencilerden Anıl Ilgaz da törende konuşma yapacak.

Kabri Başında Duygusal Anma

Saat 09.30’da ise Bakırköy Kabristanı’nda Tarık Akan’ın kabri başında bir tören düzenlenecek. Ailesi, yakınları, öğrencileri, öğretmenleri, sanatçı dostları ve sevenleri burada bir araya gelecek. Törende Akan kırmızı karanfillerle anılacak ve yakınları onunla ilgili duygu ve anılarını paylaşacak.

Bakırköy Meydanı’nda Yeşilçam Rüzgârı

Akşam saatlerinde ise anma programı Bakırköy Meydanı’na taşınacak. 19.00-21.00 arasında gerçekleşecek etkinlikte Tarık Akan’ın hayatı sanat kariyeri ve Bakırköy’le olan bağı video gösterimleri, müzikler ve çeşitli performanslarla anlatılacak.

“Yalancı Yârim”, “Ateş Böceği”, “Mavi Boncuk” ve “Deli Mavi” gibi unutulmaz eserler de yeniden seslendirilecek.

Onur Akın’dan Özel Bölüm

Gecenin özel konuklarından Onur Akın, Tarık Akan’la ilgili anılarını paylaşacak. Ardından “Selam Söyle Tarık Akan” bölümünde üç eser seslendirecek.

Programın sonunda ise sanatçının fotoğraflarından oluşan özel bir video gösterimi yapılacak. Gece tüm sanatçıların ve koronun birlikte seslendireceği “Yiğidim Aslanım” ile sona erecek.

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