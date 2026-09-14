Mika Raun’un Hesapları Kapatılıyor mu? Bomba Karar Gündemde

“Ailem Güvende” operasyonu kapsamında Mika Can Raun’un tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Kararın kısa sürede uygulanması bekleniyor.

Mika Raun’un Hesapları Kapatılıyor mu? Bomba Karar Gündemde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-09-2026 18:43

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Mika Can Raun hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında fenomenin tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Karar sonrası gözler şimdi erişim engelinin ne zaman uygulanacağına çevrildi. Erişim sağlayıcılarının kararı kısa süre içinde hayata geçirmesi bekleniyor.

“Ailem Güvende” Operasyonu Gündemde

İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda “Ailem Güvende” operasyonları gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Emniyet ve Jandarma ekiplerinin çeşitli çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan süreçte Mika Can Raun’un sosyal medya hesapları da gündeme geldi. Alınan karar doğrultusunda fenomenin tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesine karar verildi.

Kararın uygulanmasıyla birlikte Raun’un sosyal medya hesaplarına Türkiye’den erişimde kısıtlama yaşanması bekleniyor. Ancak kararın ne zaman tamamen devreye gireceğiyle ilgili net bir saat paylaşılmadı.

Erişim Engeli Kararı Verildi

Mika Raun’un sosyal medya hesaplarıyla ilgili alınan kararın erişim sağlayıcılarına iletildiği ve kısa süre içerisinde uygulanmasının beklendiği aktarıldı.

Sosyal medyada oldukça geniş bir takipçi kitlesi bulunan Raun’un hesaplarına yönelik bu karar kısa sürede dikkat çekti. Özellikle son dönemde hakkında çıkan haberler nedeniyle adı sık sık gündeme gelen fenomen bu kez erişim engeli kararıyla konuşulmaya başladı.

Daha Önce de Tutuklanmıştı

Geçtiğimiz dönemde “uyuşturucu ve fuhuş” soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. 31 Ocak’ta tutuklanan fenomen yaklaşık iki ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

Şimdi ise “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesiyle yeniden gündemde. Kararın uygulanmasının ardından Raun’un sosyal medya hesaplarının Türkiye’den nasıl görüneceği merak konusu oldu.

Benzer Haberler
Demet Akalın Resmen Eridi! Bursa Sahnesinde Gören Şaştı Demet Akalın Resmen Eridi! Bursa Sahnesinde Gören Şaştı
Çağla Boz İçin Şok Gelişme! Adliyeye Sevk Edildi Çağla Boz İçin Şok Gelişme! Adliyeye Sevk Edildi
Hande Soral’ı Ağlatan Anlar! Oğlu Sınıfa Girince Dayanamadı Hande Soral’ı Ağlatan Anlar! Oğlu Sınıfa Girince Dayanamadı
Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz Aşkında Şok Ayrılık! Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz Aşkında Şok Ayrılık!
Yeşilçam’ın Efsanesi Tarık Akan 10. Yılında Anılıyor! Yeşilçam’ın Efsanesi Tarık Akan 10. Yılında Anılıyor!
Kenan İmirzalıoğlu Instagram’ı Neden İstemiyor? İlk Kez Konuştu Kenan İmirzalıoğlu Instagram’ı Neden İstemiyor? İlk Kez Konuştu
ÇOK OKUNANLAR
ATV'nin İddialı Dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de Sezona Damga Vuracak Büyük Aşk!
  • 14-09-2026 14:35

ATV'nin İddialı Dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de Sezona Damga Vuracak Büyük Aşk!

Ozan Dolunay'dan Sosyal Medya İtirafı!
  • 14-09-2026 11:33

Ozan Dolunay'dan Sosyal Medya İtirafı! "Gelen Yorumlardan Etkileniyorum"

Çukurova'da Güç ve Aşk Savaşı! Burak Özçivit
  • 14-09-2026 13:31

Çukurova'da Güç ve Aşk Savaşı! Burak Özçivit "Kenan Kozan" Rolüyle Geliyor

Ozan Güven’den Meryem Uzerli Bombası! “Topkapı’da Yaşarız”
  • 09-09-2026 17:54

Ozan Güven’den Meryem Uzerli Bombası! “Topkapı’da Yaşarız”

200 Milyon TL'lik Reklam İddiası Ortalığı Karıştırdı! Seda Sayan Sessizliğini Bozdu
  • 14-09-2026 11:46

200 Milyon TL'lik Reklam İddiası Ortalığı Karıştırdı! Seda Sayan Sessizliğini Bozdu