Mika Raun’un Hesapları Kapatılıyor mu? Bomba Karar Gündemde

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Mika Can Raun hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında fenomenin tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Karar sonrası gözler şimdi erişim engelinin ne zaman uygulanacağına çevrildi. Erişim sağlayıcılarının kararı kısa süre içinde hayata geçirmesi bekleniyor.

“Ailem Güvende” Operasyonu Gündemde

İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda “Ailem Güvende” operasyonları gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Emniyet ve Jandarma ekiplerinin çeşitli çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan süreçte Mika Can Raun’un sosyal medya hesapları da gündeme geldi. Alınan karar doğrultusunda fenomenin tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesine karar verildi.

Kararın uygulanmasıyla birlikte Raun’un sosyal medya hesaplarına Türkiye’den erişimde kısıtlama yaşanması bekleniyor. Ancak kararın ne zaman tamamen devreye gireceğiyle ilgili net bir saat paylaşılmadı.

Erişim Engeli Kararı Verildi

Mika Raun’un sosyal medya hesaplarıyla ilgili alınan kararın erişim sağlayıcılarına iletildiği ve kısa süre içerisinde uygulanmasının beklendiği aktarıldı.

Sosyal medyada oldukça geniş bir takipçi kitlesi bulunan Raun’un hesaplarına yönelik bu karar kısa sürede dikkat çekti. Özellikle son dönemde hakkında çıkan haberler nedeniyle adı sık sık gündeme gelen fenomen bu kez erişim engeli kararıyla konuşulmaya başladı.

Daha Önce de Tutuklanmıştı

Geçtiğimiz dönemde “uyuşturucu ve fuhuş” soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. 31 Ocak’ta tutuklanan fenomen yaklaşık iki ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

Şimdi ise “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesiyle yeniden gündemde. Kararın uygulanmasının ardından Raun’un sosyal medya hesaplarının Türkiye’den nasıl görüneceği merak konusu oldu.