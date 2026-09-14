200 Milyon TL'lik Reklam İddiası Ortalığı Karıştırdı! Seda Sayan Sessizliğini Bozdu

Türk televizyon dünyasının ve müzik camiasının en popüler, en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan hakkında ortaya atılan dudak uçuklatıcı bir iddiayla magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti. Renkli kişiliği, yıllara meydan okuyan enerjisi, televizyon programları ve dijital yayınlarıyla adından sıkça söz ettiren kadırgalı lakaplı ünlü sanatçının 4 farklı markayla toplam 200 milyon TL değerinde dev bir reklam anlaşmasına imza attığı öne sürüldü.

Kısa sürede sosyal medyada ve magazin sayfalarında geniş yankı uyandıran bu astronomik rakamlı iddiaların ardından gözler Seda Sayan'a çevrildi. Ünlü isim katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak konu hakkındaki sessizliğini bozdu.

"Beni Tanıyorsunuz, Kazandığım Zaman Vergi Rekortmeni Olmuş Biriyim"

Görüntülendiği etkinlikte muhabirlerin "200 milyon TL'lik reklam anlaşması yaptığınız doğru mu?" sorusu üzerine samimi bir dille açıklama yapan 63 yaşındaki Seda Sayan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek iddiaları kesin bir dille yalanladı. Kazancı konusunda her zaman şeffaf olduğunun altını çizen başarılı sanatçı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"'Yok alakası yok. Öyle 4 reklam falan da yok. O fiyatlarla gerçekten alakası yok. Beni tanıyorsunuz, biliyorsunuz kazandığım zamanlar vergi rekortmeni olmuş bir isim olduğum için... Kazanıyorum, vergimi veriyorum. Gerçekten çok abartılı.'"

Gündemden Düşmeyen Rakamlara Noktayı Koydu

Hem müzik kariyerini hem de ekran projelerini başarıyla sürdüren Seda Sayan bu açıklamasıyla magazin basınında günlerdir konuşulan "reklam rekoru" haberlerine de son noktayı koymuş oldu. Kazancını gizlemediğini ve her zaman yasal yükümlülüklerini yerine getirerek vergisini verdiğini vurgulayan ünlü sunucu ortaya atılan rakamların tamamen abartıdan ibaret olduğunu ifade ederek yoluna yeni projeleriyle devam ettiğini belirtti.