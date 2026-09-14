Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz Aşkında Şok Ayrılık!

Helin Kandemir ile futbolcu Dorukhan Toköz’ün yaklaşık bir ay süren ilişkisi sona erdi. Çiftin birbirini takipten çıkması ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz Aşkında Şok Ayrılık!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-09-2026 19:47

Helin Kandemir ile milli futbolcu Dorukhan Toköz’ün kısa süre önce başlayan ilişkisi fazla uzun sürmedi. Geçtiğimiz ay sosyal medyada yaptıkları paylaşımla aşklarını duyuran çiftin yollarını ayırdığı ortaya çıktı. Yaklaşık bir ay süren birlikteliğin ardından ikilinin sosyal medyada birbirini takipten çıkması ayrılık iddialarını da doğrular nitelikte oldu.

Aşklarını Sosyal Medyada Duyurmuşlardı

Helin Kandemir geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından Dorukhan Toköz’le birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak yeni ilişkisini takipçileriyle paylaşmıştı. Kısa sürede dikkat çeken bu birliktelik magazin dünyasında da konuşulmaya başlamıştı.

Kandemir’in oyunculuk kariyeri Toköz’ün ise futbol dünyasındaki tanınırlığı nedeniyle çiftin ilişkisi özellikle sosyal medyada ilgi görmüştü. Ancak görünen o ki bu aşkın ömrü çok uzun olmadı.

Yaklaşık Bir Ay Sürdü

Helin Kandemir ile Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’te forma giyen Dorukhan Toköz’ün ilişkisi yaklaşık bir ay sürdü. Henüz oldukça yeni olan birlikteliğin sona ermesi ikilinin takipçilerini de şaşırttı.

Çiftin neden ayrıldığı konusunda ise şu an için taraflardan gelen herhangi bir açıklama bulunmuyor. Dolayısıyla ayrılığın arkasında ne olduğu şimdilik bilinmiyor.

Takipten Çıkmaları Dikkat Çekti

Ayrılık haberi ise ikilinin sosyal medya hareketleriyle ortaya çıktı. Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz’ün birbirlerini Instagram’da takipten çıkması ilişkilerinin bittiği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Kısa süre önce birlikte fotoğraf paylaşan çiftin şimdi birbirlerinin hesaplarında yer almaması takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı. Böylece yaklaşık bir ay önce başlayan ilişki, yine sosyal medya üzerinden gelen bir işaretle sona ermiş oldu.

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