Gökçe Dinçer’den Yıllar Sonra Evlilik Kararı! Sevgilisi Bakın Kim

“Tuttu Fırlattı”, “Her Şey Bitmedi Bitmez” ve “Ne Yapardım” gibi şarkılarıyla bir döneme damga vuran Gökçe Dinçer’den sevenlerini mutlu eden bir haber geldi. Ünlü şarkıcı bir süredir birlikte olduğu müzisyen Aras Yıldıran’la dünyaevine girdi. Çiftin nikâhından yansıyan görüntüler de kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gökçe Dinçer Evlendi

Pop müziğin sevilen isimlerinden Gökçe Dinçer özel hayatında yeni bir sayfa açtı. Bir süredir müzisyen Aras Yıldıran’la aşk yaşayan şarkıcı yakınları ve dostlarının katıldığı sade bir törenle sevgilisiyle hayatını birleştirdi.

Nikâh töreninde oldukça neşeli olduğu görülen Dinçer’in mutluluğu da yüzünden okunuyordu. Çiftin yakın çevresiyle birlikte kutladığı bu özel günden paylaşılan kareler hayranlarından kısa sürede yoğun ilgi gördü.

“Tuttu Fırlattı” İle Milyonlara Ulaşmıştı

Özellikle “Tuttu Fırlattı Kalbimi” şarkısıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmış ve pop müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinmişti. Enerjik tarzı ve sahnedeki hareketli performanslarıyla da dikkat çeken şarkıcı yıllar içinde pek çok sevilen şarkıya imza attı.

Bu kez ise müzik çalışmalarıyla değil evlilik haberiyle gündeme geldi. Dinçer’in Aras Yıldıran’la yaptığı evlilik hayranları tarafından da mutlulukla karşılandı.

Geçmişte 11 Yıllık Evlilik Yaşamıştı

Gökçe Dinçer daha önce 2014 yılında diş hekimi Bülent Gençer’le evlenmişti. Yaklaşık 11 yıl süren bu evlilik 2024 yılında çiftin yollarını ayırmasıyla sona ermişti. Ayrılığın ardından bir süre özel hayatını gözlerden uzak tutan ve çalışmalarına ağırlık veren Dinçer daha sonra Aras Yıldıran’la yeni bir ilişkiye başlamıştı.

Şimdi ise bu ilişkiyi evlilikle taçlandırarak hayatında yepyeni bir döneme adım atmış oldu. Çiftin mutluluğu törenden paylaşılan karelere de yansıdı.