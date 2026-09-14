Çağla Boz İçin Şok Gelişme! Adliyeye Sevk Edildi

Oyuncu Çağla Boz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Boz’la birlikte Emek Emre ve Ü.D. de işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye götürüldü.

Soruşturma kapsamında aralarında Çağla Boz’un da bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında şu aşamada Boz, Emek Emre ve Ü.D. gözaltına alındı.

Adreslerde Yapılan Aramalarda Neler Çıktı?

Soruşturmanın dikkat çeken detaylarından biri de şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler oldu. Ekiplerin gerçekleştirdiği aramalarda 1 tabanca, 334 fişek ve 1 hassas terazi bulundu.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın kapsamı ve şüpheliler hakkında nasıl bir işlem uygulanacağı ise adliyedeki sürecin ardından netleşecek.

İfade İşlemleri Tamamlandı

Gözaltına alınan Çağla Boz, Emek Emre ve Ü.D.’nin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Ardından üç şüpheli adli işlemlerinin devam etmesi için adliyeye sevk edildi.

Şimdi gözler adliyedeki sürece çevrilmiş durumda. Şüphelilerin savcılıkta vereceği ifadeler ve sonrasında alınacak kararlar merakla bekleniyor. Soruşturmayla ilgili diğer iki şüpheli hakkında ise şu ana kadar yeni bir gelişme paylaşılmadı.

Şimdilik yaşananlar soruşturma kapsamında gözaltı ve adliyeye sevk aşamasında. Bundan sonraki süreçte savcılık ve mahkeme tarafından verilecek kararlar bekleniyor.