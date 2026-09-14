Çağla Boz İçin Şok Gelişme! Adliyeye Sevk Edildi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Çağla Boz, Emek Emre ve Ü.D. ile birlikte adliyeye sevk edildi. Gözler verilecek kararda.

Çağla Boz İçin Şok Gelişme! Adliyeye Sevk Edildi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-09-2026 19:59

Oyuncu Çağla Boz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Boz’la birlikte Emek Emre ve Ü.D. de işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye götürüldü.

Soruşturma kapsamında aralarında Çağla Boz’un da bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında şu aşamada Boz, Emek Emre ve Ü.D. gözaltına alındı.

Adreslerde Yapılan Aramalarda Neler Çıktı?

Soruşturmanın dikkat çeken detaylarından biri de şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler oldu. Ekiplerin gerçekleştirdiği aramalarda 1 tabanca, 334 fişek ve 1 hassas terazi bulundu.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın kapsamı ve şüpheliler hakkında nasıl bir işlem uygulanacağı ise adliyedeki sürecin ardından netleşecek.

İfade İşlemleri Tamamlandı

Gözaltına alınan Çağla Boz, Emek Emre ve Ü.D.’nin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Ardından üç şüpheli adli işlemlerinin devam etmesi için adliyeye sevk edildi.

Şimdi gözler adliyedeki sürece çevrilmiş durumda. Şüphelilerin savcılıkta vereceği ifadeler ve sonrasında alınacak kararlar merakla bekleniyor. Soruşturmayla ilgili diğer iki şüpheli hakkında ise şu ana kadar yeni bir gelişme paylaşılmadı.

Şimdilik yaşananlar soruşturma kapsamında gözaltı ve adliyeye sevk aşamasında. Bundan sonraki süreçte savcılık ve mahkeme tarafından verilecek kararlar bekleniyor.

Benzer Haberler
Demet Akalın Resmen Eridi! Bursa Sahnesinde Gören Şaştı Demet Akalın Resmen Eridi! Bursa Sahnesinde Gören Şaştı
Hande Soral’ı Ağlatan Anlar! Oğlu Sınıfa Girince Dayanamadı Hande Soral’ı Ağlatan Anlar! Oğlu Sınıfa Girince Dayanamadı
Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz Aşkında Şok Ayrılık! Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz Aşkında Şok Ayrılık!
Yeşilçam’ın Efsanesi Tarık Akan 10. Yılında Anılıyor! Yeşilçam’ın Efsanesi Tarık Akan 10. Yılında Anılıyor!
Kenan İmirzalıoğlu Instagram’ı Neden İstemiyor? İlk Kez Konuştu Kenan İmirzalıoğlu Instagram’ı Neden İstemiyor? İlk Kez Konuştu
Mika Raun’un Hesapları Kapatılıyor mu? Bomba Karar Gündemde Mika Raun’un Hesapları Kapatılıyor mu? Bomba Karar Gündemde
ÇOK OKUNANLAR
ATV'nin İddialı Dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de Sezona Damga Vuracak Büyük Aşk!
  • 14-09-2026 14:35

ATV'nin İddialı Dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de Sezona Damga Vuracak Büyük Aşk!

Ozan Dolunay'dan Sosyal Medya İtirafı!
  • 14-09-2026 11:33

Ozan Dolunay'dan Sosyal Medya İtirafı! "Gelen Yorumlardan Etkileniyorum"

Çukurova'da Güç ve Aşk Savaşı! Burak Özçivit
  • 14-09-2026 13:31

Çukurova'da Güç ve Aşk Savaşı! Burak Özçivit "Kenan Kozan" Rolüyle Geliyor

Ozan Güven’den Meryem Uzerli Bombası! “Topkapı’da Yaşarız”
  • 09-09-2026 17:54

Ozan Güven’den Meryem Uzerli Bombası! “Topkapı’da Yaşarız”

200 Milyon TL'lik Reklam İddiası Ortalığı Karıştırdı! Seda Sayan Sessizliğini Bozdu
  • 14-09-2026 11:46

200 Milyon TL'lik Reklam İddiası Ortalığı Karıştırdı! Seda Sayan Sessizliğini Bozdu