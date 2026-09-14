Hande Soral’ı Ağlatan Anlar! Oğlu Sınıfa Girince Dayanamadı

“Evlilik Güzeldir” dizisiyle yeniden ekranlara dönen Hande Soral bu kez oyunculuğuyla değil annelik heyecanıyla gündeme geldi. 2017 yılında oyuncu İsmail Demirci ile evlenen Soral’ın oğlu Ali yeni eğitim hayatına ilk adımını attı. Oğlunun okul heyecanına ortak olan ünlü oyuncu yaşadığı duygusal anları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ali’nin ilk okul günü annesi için de tahmin ettiğinden çok daha duygusal geçmiş. Sabah oğlunu okula götüren Soral öğretmeninin elinden tutup sınıfa giren Ali’yi görünce gözyaşlarını tutamamış.

Ali Sınıfa Girdi, Anne Bahçede Ağladı

Oğlunu sınıfa bıraktıktan sonra okul bahçesinde bir süre kalan Hande Soral duygularına hakim olmakta zorlandı. Ancak gözyaşları sadece o anla sınırlı kalmadı. Soral gün boyunca ara ara ağlamaya devam ettiğini söyledi.

İlkokul öğrencilerinin İstiklal Marşı için bir araya geldiği sırada da duygulanan oyuncu saygı duruşunda yeniden gözyaşlarına boğuldu. Anlaşılan o ki Ali’nin okula başlaması annesi için de yepyeni bir dönemin başlangıcı olmuş.

“Bana Oryantasyon Yapılmadı, Keşke Yapılsaydı”

Yaşadığı duygusal anları samimi bir şekilde anlatan Soral gözyaşları içindeki fotoğrafını da sosyal medya hesabından yayınladı. Oyuncunun paylaşımındaki sözleri ise hem güldürdü hem de birçok anne babanın yaşadığı o duyguyu ortaya koydu.

Soral “Sabah tuttu öğretmeninin elinden girdi sınıfa, ben bahçede biraz ağladım. Sonra ilkokullar İstiklal Marşı okudu, saygı duruşuna kalktım yine biraz ağladım” diyerek yaşadıklarını anlattı. Ardından da esprili bir şekilde “Bekliyorum sabahtan beri ve yine ara ara ağlıyorum. Bana oryantasyon yapılmadı keşke yapılsaydı” dedi.

Soral’ın bu içten paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Ali’nin ilk okul günü belli ki anne Hande için de unutulmayacak bir anıya dönüştü.