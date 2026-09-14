Kenan İmirzalıoğlu Instagram’ı Neden İstemiyor? İlk Kez Konuştu

Kenan İmirzalıoğlu sosyal medya hesabı açmayı düşünmediğini açıkça söyledi. Ünlü oyuncu dijital dünyadan uzak durmasının tamamen kendi tercihi olduğunu belirtti.

Kenan İmirzalıoğlu Instagram’ı Neden İstemiyor? İlk Kez Konuştu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-09-2026 19:01

Kenan İmirzalıoğlu uzun zamandır sosyal medyadan uzak duran ünlü isimlerden biri. Hatta öyle ki Instagram ya da başka bir platformda hesap açmak gibi bir düşüncesinin hiç olmadığını açık açık söylüyor. Önceki gün Etiler’de bir erkek berberinden çıkarken görüntülenen oyuncu gazetecilerle sohbet ettiği sırada bu konuya da açıklık getirdi.

Karşısında gazetecileri görünce esprili bir şekilde sohbet ederek “Uzun zamandır sizleri göremiyordum. Yazın denk geldik ama bir araya gelemedik” dedi. Ardından konu sosyal medyaya gelince de tavrı oldukça netti.

Sosyal Medya Defterini Kapattı

Kenan İmirzalıoğlu’nun sosyal medyada hiçbir hesabı bulunmuyor. Üstelik bu durum yakın zamanda değişecek gibi de görünmüyor. Kendisine neden sosyal medya kullanmadığı sorulunca oyuncu bunun tamamen kendi tercihi olduğunu söyledi.

“Benim sosyal medyada hiçbir hesabım yok biliyorsunuz zaten. Ben gerçekçi olmak gerekirse hiç açmayı da düşünmedim ve düşünmüyorum. Benim tercihim değil” diyerek konuyu net bir şekilde kapattı. Yani sevenleri ne kadar beklerse beklesin şimdilik Kenan İmirzalıoğlu’ndan doğrulanmış bir sosyal medya hesabı gelmeyecek gibi görünüyor.

Şener Şen Montajına Çok Güldü

Oyuncuya sohbet sırasında geçtiğimiz yıllarda gündem olan başka bir konu da hatırlatıldı. Çeşme’de çekilen ve “Şener Şen yürüyüşü” şeklinde sosyal medyada yayılan görüntüler sorulunca İmirzalıoğlu da gülerek cevap verdi.

Söz konusu görüntünün oldukça başarılı bir montaj olduğunu söyleyen oyuncu kendisinin de izlerken eğlendiğini anlattı. Özellikle görüntünün Şener Şen’le montajlanmasını çok keyifli bulduğunu söyleyen İmirzalıoğlu “Ben de izlerken çok eğlendim. Şener ağabey ile montajlanması çok keyifliydi bence” diyerek esprili bir şekilde karşılık verdi.

Kısacası Kenan İmirzalıoğl, sosyal medya konusunda fikrini değiştirmeye hiç niyetli değil ve dijital dünyadan uzak durmayı kendi tercihi olarak görüyor.

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