Yeşilçam’ın Efsane İsmi Ahu Tuğba, Miami’de Hayatını Kaybetti

Uzun bir süredir Miami’de yaşayan, ünlü sinema sanatçısı Yeşilçam güzeli Ahu Tuğba, Miami’deki evinde ölü bulundu.

Yeşilçam’ın Efsane İsmi Ahu Tuğba, Miami’de Hayatını Kaybetti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-09-2024 21:33

Yeşilçam sinemasının unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba, ABD'nin Miami kentindeki evinde 69 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir ileri seviye astım hastalığıyla mücadele eden sanatçı, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Bir haftadır uyuyamayan Ahu Tuğba'nın vefatı, sanat camiasında derin bir üzüntüye yol açtı.

Sanatçının vefat ettiği sırada kızı Anjelik'in de evde olduğu ve acı haberi aldıktan sonra polisleri eve çağırdığı öğrenildi. Nisan ayında geçirdiği trafik kazası sonrası kaburgaları kırılan ve yoğun bakımda tedavi gören Ahu Tuğba, bu zorlu süreçten çıkmaya çalışıyordu.

Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, Ahu Tuğba'nın cenazesinin Miami'den İstanbul'a getirilmesi için belediye birimleriyle irtibata geçildiğini açıkladı. Yeşilçam’ın fenomen isimlerinden biri olan Ahu Tuğba’nın kaybı, Türk sineması için büyük bir kayıp olarak nitelendiriliyor.

Benzer Haberler
İddialı isim, Sandık Kokusu kadrosuna katıldı! Tüm dengeler değişecek! İddialı isim, Sandık Kokusu kadrosuna katıldı! Tüm dengeler değişecek!
Aleyna Tilki'den iddialı paylaşım: Yeni sürprizler yolda Aleyna Tilki'den iddialı paylaşım: Yeni sürprizler yolda
Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir'le aşk pozları Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir'le aşk pozları
Hazal Kaya, Çeşme’de çocuklarıyla keyifli anlar yaşadı Hazal Kaya, Çeşme’de çocuklarıyla keyifli anlar yaşadı
Hadise'den sosyal medyayı sallayan kalça dansı Hadise'den sosyal medyayı sallayan kalça dansı
Beklenen haber geldi! Kızıl Goncalar dizisinin izleyenlerine müjde! Beklenen haber geldi! Kızıl Goncalar dizisinin izleyenlerine müjde!
ÇOK OKUNANLAR
Aybüke Albere'nin Alaçatı tatilinde zor anlar: Bikinisinin ipleri gevşedi
  • 31-08-2024 08:57

Aybüke Albere'nin Alaçatı tatilinde zor anlar: Bikinisinin ipleri gevşedi

Kızılcık Şerbeti sete çıkıyor! Kızılcık Şerbeti 3. sezonuyla ekranlara geri dönüyor!
  • 27-08-2024 14:02

Kızılcık Şerbeti sete çıkıyor! Kızılcık Şerbeti 3. sezonuyla ekranlara geri dönüyor!

Neslihan Atagül'ün Kuşadası tatilinde: Karnı belirginleşti!
  • 28-08-2024 13:22

Neslihan Atagül'ün Kuşadası tatilinde: Karnı belirginleşti!

Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya sosyal medya hamlesi: İkili arasında neler oluyor?
  • 27-08-2024 14:06

Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya sosyal medya hamlesi: İkili arasında neler oluyor?

Yalı Çapkını sete çıktı
  • 31-08-2024 10:12

Yalı Çapkını sete çıktı