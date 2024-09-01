Yeşilçam’ın Efsane İsmi Ahu Tuğba, Miami’de Hayatını Kaybetti

Yeşilçam sinemasının unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba, ABD'nin Miami kentindeki evinde 69 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir ileri seviye astım hastalığıyla mücadele eden sanatçı, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Bir haftadır uyuyamayan Ahu Tuğba'nın vefatı, sanat camiasında derin bir üzüntüye yol açtı.

Sanatçının vefat ettiği sırada kızı Anjelik'in de evde olduğu ve acı haberi aldıktan sonra polisleri eve çağırdığı öğrenildi. Nisan ayında geçirdiği trafik kazası sonrası kaburgaları kırılan ve yoğun bakımda tedavi gören Ahu Tuğba, bu zorlu süreçten çıkmaya çalışıyordu.

Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, Ahu Tuğba'nın cenazesinin Miami'den İstanbul'a getirilmesi için belediye birimleriyle irtibata geçildiğini açıkladı. Yeşilçam’ın fenomen isimlerinden biri olan Ahu Tuğba’nın kaybı, Türk sineması için büyük bir kayıp olarak nitelendiriliyor.