Yeşilçam Yıldızı Bulut Aras’ın Son Hali Gündem Oldu! Yıllar Sonraki Değişimi Şaşırttı

Türk sinemasının altın çağını yaşadığı o muazzam yıllara doğru bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? 1978 yapımı Sultan dediğimizde Yeşilçam severlerinin aklına mahallenin o çapkın yakışıklısı Kemal geliyor. Filmde bir minibüs şoförünü olan Kemal, Türkan Şoray'ın hayat verdiği Sultan ile imkânsız görünen bir aşk yaşıyor. İşte o Kemal karakteriyle bir dönem seyircilerin gönlünde taht kuran Bulut Aras, aradan geçen onca yılın ardından son hâliyle yeniden karşımızda.

Uzun süredir ekranlardan ve gözlerden uzak olan usta ismin internete düşen son görüntüleri Yeşilçam tutkunlarını zamanda geriye götürdü. Gelin, aradan geçen zamanın usta jön üzerinde nasıl izler bıraktığına bir bakalım.

Yarışmayla Parlayan Bir Yıldız

Asıl ismi Uğur Fidan olan ama ekranların Bulut Aras'ı olarak tanınan usta isim sektöre aslında son derece tesadüfi bir yoldan girmiş. Gençliğinde bambaşka işlerle uğraşırken 1976 yılında hayatını büsbütün değiştiren bazı gelişmeler olmuş. Tercüman Gazetesi'nin düzenlediği ve o zamanlar hayli popüler olan sinema ve fotoroman yarışmasında birinci olmuş. Bu başarı da ona Yeşilçam'ın kapılarını aralamış.

Hemen bir yıl sonra "Hain" filmiyle kameralara "Merhaba!" dedi. İzleyen yılsa ona şöhreti getiren "Sultan" filminde boy gösterdi. Devamında Minik Serçe, Tatlı Nigar derken dönemin aranan romantik jönleri arasına katıldı.

Artık Doğayla İç İçe Sakin Bir Yaşamı Var

73 yaşına gelen usta oyuncu o eski ışıltılı günlerin aksine bugünlerde kameralardan uzak sakin bir hayatın tadını çıkarıyor. İstanbul'daki yaşantısının yanı sıra yaz aylarında soluğu Balıkesir Akçay'daki yazlığında alıyor. Tabii çıktığı yürüyüşlerde sevenlerinin objektiflerine de takılıyor. Son dönemde görüntüleri sosyal medyada yayılıp sevgi seliyle karşılaşınca o da hayranlarını karşılıksız bırakmadı: "Beni sevenlere, sayanlara selam ve sevgilerimi sunuyorum. Her şey için çok teşekkür ederim." sözlerini söyledi.