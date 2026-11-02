Seren Serengil'in Vasiyeti Gündem Oldu: "Köpeklerime Baktığı Müddetçe..."

Magazin dünyasının en çok konuşulan ve her açıklamasıyla gündem yaratan isimlerinden biri olan Seren Serengil konuk olduğu Ayşe Arman'ın Sahici adlı programında özel hayatına ve vasiyetine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzun süredir birlikte olduğu Mustafa Rahman Tohma ile olan ilişkisinin dinamiklerini ve mirasını kime bırakacağını tüm samimiyetiyle anlatan ünlü isim ardından çıkan haberlere gösterdiği sert tepkiyle de dikkatleri üzerine çekti.

Öncelik 6 Köpeği!

Mustafa Rahman Tohma ile uzun yıllardır huzurlu bir birliktelik sürdüren Seren Serengil ev içerisindeki yaşam düzenlerine dair çok konuşulacak bir detay paylaştı. Çiftin ayrı yataklarda ve ayrı odalarda uyuduğunu belirten Serengil, bu durumun nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Ayrı odalarda uyuyoruz. Ben yatakta 6 köpekle uyuyorum, şu an öncelik sevgili değil köpekler."

Köpeklerin hepsinin birbiriyle anlaşamadığını ve onları farklı gruplara ayırdıklarını söyleyen ünlü sunucu bir grupla kendisinin diğer grupla ise Mustafa Rahman Tohma'nın ilgilenerek ayrı odalarda uyuduklarını dile getirdi.

"Köpeklerime Baktığı Müddetçe Tüm Mirasım Tohma'nındır"



Çocuğunun olmadığını ve insanların mirasını istedikleri kişiye bırakabilmesi gerektiğini vurgulayan Seren Serengil vasiyetiyle ilgili net konuştu. Hayatındaki en kıymetli varlıkların sokaktan kurtardığı ve gözü gibi baktığı can dostları olduğunu belirten Serengil mirasını Mustafa Rahman Tohma'ya bırakma şartını şu sözlerle ifade etti:

"Köpeklerime baktığı müddetçe tüm mal varlığım ve mirasım Tohma'nındır. Bunu yaparsan bunu veririm gibi bir koşul yok. Ben sana bunları bırakırsam sen de onları unutma gibi bir durum benim için."

Serengil ayrıca mirasından üvey kardeşlerine de pay bırakacağını sözlerine ekledi.

Yazılı Açıklamayla İsyan Etti

Programdaki sözlerinin ardından bazı magazin sayfalarında çıkan haberlere ve yapılan yorumlara çok sert tepki gösteren Seren Serengil sosyal medya hesabından uzun bir yazılı açıklama yayımladı. Haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten ünlü isim avukatına hukuki işlem başlatması için talimat verdiğini duyurdu:

"Ne yazık ki bazı magazin sayfaları röportajda söylediklerimi bilinçli bir şekilde çarpıtarak haberler yapıyor. Mustafa ile ilgili sözlerime açıklık getirmek istiyorum: Yedi yıldır birlikteyiz. Şu anda ayrı odalarda uyumamızın nedeni köpeklerimi geceleri dışarıda bırakmak istemememizdir. Hepsini aynı odada tutmak mümkün olmadığı için sorumlulukları paylaşıyoruz. Bundan ilişki sorunu çıkarmak kasıtlı bir manipülasyondur."

"Mesele Mal Mülk Değil Geride Bırakacağım Canların Güvencesi"

Miras konusunun tamamen hayvan sevgisine ve sorumluluk bilincine dayandığını belirten Seren Serengil, açıklamasını şu duygu dolu sözlerle tamamladı:

"Hayatımı hayvanlarıma adamış bir insanım. Bana bir şey olursa köpeklerimin barınağa götürülmesinden yuvalarının dağılmasından endişe ediyorum. Mirasımı Mustafa'ya bırakmak istememin tek nedeni, benden sonra onların ömür boyu güvende ve alıştıkları koşullarda yaşamaya devam etmesidir. Mesele mal mülk değil geride bırakacağım canların sahipsiz kalmaması meselesidir. Onurumla ve sevdiklerimle oynayanlara karşı tüm hukuki haklarımı kullanacağım."