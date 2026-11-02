Özcan Deniz'den Antalya Kültür Yolu Festivali'nde Romantik Konser Rüzgarı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve şehirlerin kültür-sanat hayatına dev bir hareketlilik kazandıran Türkiye Kültür Yolu Festivali maratonu tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl dördüncü kez düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali birbirinden renkli etkinlikler, sergiler ve konserlerle başkent turizminin başkentinde coşku rüzgarları estiriyor. Festivalin ikinci gününe ise Türk müziğinin sevilen güçlü ismi Özcan Deniz damgasını vurdu.

Konyaaltı Beach Park'ta Müzik Şöleni



Antalya Kültür Yolu Festivali’nin ikinci gününde Konyaaltı Beach Park sahnesinde müzikseverlerle buluşan Özcan Deniz alanını dolduran on binlerce hayranına unutulmaz bir festival akşamı yaşattı. Yıllardır müzikseverlerin hafızasından silinmeyen dillerden düşmeyen en romantik hit parçalarını Antalyalı dinleyiciler için seslendiren sanatçı nostalji dolu anlara imza attı. Güçlü yorumu ve sahne performansıyla festival coşkusunu doruğa çıkaran Özcan Deniz sevenlerinin yoğun ilgisine karşılıksız kalmayarak muazzam bir sahne enerjisi sergiledi.

Antalya'nın Dört Bir Yanında Kültür ve Sanat Rüzgarı

Antalya Kültür Yolu Festivali yalnızca dev konser sahneleriyle değil; şehrin dört bir yanında eşzamanlı olarak düzenlenen zengin kültürel rotasıyla da dikkat çekiyor. Festival kapsamında müzik konserlerinin yanı sıra sanatseverleri buluşturan prestijli sergiler, usta isimlerin katıldığı ilham verici söyleşiler, kültürel mirası yaşatan geleneksel sanat atölyeleri, minik ziyaretçiler için unutulmaz anlar sunan çocuk etkinlikleri ve yöresel tatların keşfedildiği lezzet durakları Antalyalıları ve şehir dışından gelen konukları ağırlamaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleşen bu dev festival Antalya'nın sonbahar akşamlarına sanat dolu bir kimlik kazandırmayı sürdürüyor.