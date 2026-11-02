Daha 17'de Kardeşlerin Kavuşma Anı Ekranlara Damga Vurdu: Gözyaşları Sel Oldu!

Kanal D'nin sevilen dizisi Daha 17'de kardeşlerin kavuşma anı ekrana damga vurdu. Tüm Kişiler'de birinci olan dizide gözyaşları sel oldu

Daha 17'de Kardeşlerin Kavuşma Anı Ekranlara Damga Vurdu: Gözyaşları Sel Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-11-2026 12:50

Kanal D'nin sevilen dizisi Daha 17, pazar akşamına damga vurdu. Ölümün kıyısından dönen Teoman ile Aras'ın kavuştuğu anlarda gözyaşları sel oldu.

Umudunu Hiç Kaybetmedi

Pazar ekranının ilgiyle izlenen yapımı Daha 17’de, Bodrum’un serin sularında kaybolan Teoman’ın öldü sanılması bölüme damga vurdu. Kardeşini aramaktan bir an olsun vazgeçmeyen Aras’ın ona kavuştuğu anlarda duygu fırtınası esti. Aras, Şebnem, Leyla ve Deniz’in gözyaşları izleyenlerinkine karıştı.

90'lar Nostaljisi Yaşandı

Teoman'ın Hakan tarafından saklandığını öğrenen Şebnem, evliliği için kritik bir karar verdi. Deniz ile Teoman'ın yüzleşmesi romantik anlara sahne oldu. Yaşananlar Aras ve Leyla’yı da yakınlaştırdı. Ezgi'nin sürpriz 90'lar partisi geceye renk kattı. TeoDen ve ArLey hayranlarını mest eden sahneler etkileşim rekoru kırdı.

Günü Birinci Bitirdi

Aras’ın Serhat’ı öldürme suçlamasıyla gözaltına alındığı Daha 17, milyonları ekrana kilitledi. Hakan’ın sinsi planı, yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı artırdı. Fenomen yapım, Tüm Kişiler izleyici kategorisinde rakiplerinin önünde günün en çok izlenen yapımı oldu.

Pastel Film imzalı Daha 17, her pazar Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

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