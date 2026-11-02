Hatice Aslan ile Tolgahan Sayışman'ın Set Kavgası! Yıllar Önce Yaşanan Gerilim Nasıl Sonlandı?

Magazin dehlizlerinden bulup çıkardığımız Tolgahan Sayışman ve Hatice Aslan kavgası! Yıllar öncesine dayanan bu gerilim nasıl sonlandı?

Hatice Aslan ile Tolgahan Sayışman'ın Set Kavgası! Yıllar Önce Yaşanan Gerilim Nasıl Sonlandı?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-11-2026 12:19

2010 ve 2014 yılları arasında yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kilitleyen Lale Devri dizisinin iki oyuncu arasında geçen kavga o dönem magazin gündemini epeyce meşgul etmişti. Yıllar sonra Tolgahan Sayışman "Öfke kontrolü olmayan bir adamdım." sözlerini sarf etti. Peki, bu kavga neden başladı ve nasıl sonlandı?

Hatice Aslan: "Öfke kontrolü yoktu Tolgahan'ın!"

Lale Devri dizisinin setinde iki ünlü oyuncusu arasında bir tartışma yaşanmış ve sonrasında bir süre karşılıklı sahnelerin ayrı ayrı çekilmesi gerekmişti. Yıllar öncesine dayanan bu olay daha sonra Hatice Aslan'ın katıldığı bir programda ona sorulmuştu. Dizide Zümrüt karakterine hayat veren usta oyuncu yaşananları anlatırken "Öfke kontrolü yoktu Tolgahan'ın" sözlerini sarf etmişti.

Hatice Aslan'ın anlatımına göre olay günü Tolgahan Sayışman sete gelmiş ve o esnada iyi görünmüyormuş. Aslan, "Maalesef özellikle oyunculuk okumayan arkadaşlarımız seni sette o karakterle bütünleştiriyor." sözlerini söylemişti. O gün de bu durum kendisine denk gelmiş.

"Özür diledi, barıştık!"

Olay sonrasında Tolgahan Sayışman Hatice Aslan'dan özür dilemiş ve barışmışlar. Aslan'a göre önemli olan yapılan hatanın farkına varabilmek ve bunu tekrarlamamakmış. Nitekim öyle de olmuş. Sonrasında Aslan'dan Sayışman'a yönelik bir dava da açılmamış. "Sonuçta Tolgahan benim çocuğum sayılır. Kendisiyle ilgili bir sıkıntısı vardı, benimle değil." sözlerini de söylemişti.

"O dönemi kafamdan sildim, açıklamaları bile hatırlamıyorum."

Dizide Çınar karakterini canlandıran Tolgahan Sayışman yıllar sonra katıldığı bir programda kendisine bu konuyla alakalı bir soru yöneltildiğinde o dönemi kafasından tamamen sildiğini söyledi. Konuyu Hatice Aslan'la çok güzel bir şekilde tatlıya bağladıklarını da ekledi.

Sayışman da Aslan'ın ifade ettiği gibi eskiden öfke kontrolünün olmadığını kabul ediyor. Yaşla beraber artık daha sağduyulu biri hâline gelmiş.

 

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