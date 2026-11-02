Çiçekçi Kız'ın Yayın Tarihi Netleşti: Başrollerde Helin Kandemir ve Hakan Çelebi!

TOD STUDIOS imzalı başrollerini Helin Kandemir ve Hakan Çelebi'nin paylaştığı Çiçekçi Kız dizisinin yayın tarihi 19 Kasım olarak açıklandı.

Çiçekçi Kız'ın Yayın Tarihi Netleşti: Başrollerde Helin Kandemir ve Hakan Çelebi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-11-2026 12:36

Başarılı oyuncular Helin Kandemir ve Hakan Çelebi’yi başrollerinde buluşturan TOD STUDIOS imzalı Çiçekçi Kız’ın yayın tarihi belli oldu! 19 Kasım’da TOD ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan dizinin karakter posterleri de yayınlandı.

Deniz Akçay’ın yazıp yönettiği, Helin Kandemir’in Nilüfer, Hakan Çelebi’nin ise Faruk karakterine hayat verdiği dizi, 19 Kasım’dan itibaren TOD ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ilgi gören dizinin karakter afişleri de izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Nilüfer ve Faruk'un Hikayesi Başlıyor!


“Çiçekçi Kız”; hayallerinin peşinden giderek bir çiçekçi dükkanı açan Nilüfer ile gizli görevdeki polis Faruk’un yollarının kesişmesiyle başlayan sürprizlerle dolu hikâyeyi konu alıyor. Birbirine taban tabana zıt iki insanı aynı dükkânda buluşturan dizi, romantik komediyi polisiye unsurlarla harmanlıyor.

Oyuncu kadrosunda Ayşen Gürler, Müge Su Şahin, Bayram Bazarov, Şebnem Yıldırım, Yusuf Demircioğlu, Yunus Narin ve Murat Karasu’nun da yer aldığı “Çiçekçi Kız”, yakında TOD’da izleyiciyle buluşacak.

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