Sibel Can'dan Kıbrıs'ta Görkemli 29 Ekim Konseri: Zarafetiyle Göz Kamaştırdı!

Sibel Can 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kıbrıs'ta sahne aldı. Sevilen şarkıları ve zarafetiyle unutulmaz bir gece yaşattı

Sibel Can'dan Kıbrıs'ta Görkemli 29 Ekim Konseri: Zarafetiyle Göz Kamaştırdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-11-2026 13:05

Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Zamansız güzelliği ve zerafetiyle büyüledi. Sevilen şarkılarını eşsiz yorumuyla seslendiren Sibel Can'ın performansı büyük beğeni topladı.
 

Kıbrıs'ta Cumhuriyet Coşkusu


Cumhuriyet'in kutlandığı özel gecede Kıbrıs'ta bir otelde sahneye çıkan Sibel Can konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. 

Zamansız Zarafet ve Sahne Hakimiyeti

 

 

Şarkı aralarında konuklarıyla kurduğu sıcak diyalog ve samimi sohbetleriyle geceye ayrı bir renk katan sanatçı sahnedeki enerjisi ve zarafetiyle büyük beğeni topladı. Şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden dinleyicileriyle birlikte Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaşan Sibel Can Kıbrıs'ta bir kez daha unutulmaz bir konsere imza attı.

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