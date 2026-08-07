Yeşilçam Oyuncusu Faruk Peker Komşusundan Şikayetçi: "Tehdit Edildim!"

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından İffet filminde canlandırdığı Cemil karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Faruk Peker Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki dağ köyünde yaşadığı komşu krizini sosyal mecralardan paylaştı. YouTube kanalında yayınladığı videoyla yaşadıklarını göz önüne seren ünlü sanatçı yan komşusunun misafirleri tarafından gürültü nedeniyle uyarıldıktan sonra tehdit edildiğini ileri sürdü.

Gürültüden Yatak Odamda Uyuyamıyorum

Ev sınırına çok yakın bir noktada oturan misafirlerin gürültüsünden rahatsız olduğunu belirten Faruk Peker yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi: "Benim sınırımın yarım metre ötesine masa koymuşlar. Yatak odam 3-3,5 metre ötede. Alkol alıp maç izliyorlar bağırıyorlar. Konuştukları her şey yatak odamın ortasında yankılanıyor. Gece 23.30 sıralarında rahatsızlığımı dile getirip başka yere geçmelerini istedim."

Biz Ev Sahibiyiz Sen Kiracısın!

Gürültü uyarısının ardından tartışmanın hızla büyüdüğünü belirten usta oyuncu komşusunun misafirlerinden birinin kendisine "Biz buradaki insanlara benzemeyiz senin canını sıkarım. Biz ev sahibiyiz sen kiracısın" diyerek gözdağı verdiğini iddia etti. Yaşananları "çok çirkin" olarak nitelendiren Peker daha önce de benzer bir tehdit olayı yaşadığını ve bunun ikinci vaka olduğunu dile getirdi.

Güvenlik Kamerası Önlemi Aldı

Sürekli taciz edildiğini ve evinde huzurunun kalmadığını vurgulayan Faruk Peker yaşananların ardından önlem almak zorunda kaldığını açıkladı. Evinin çevresine güvenlik kamerası taktırdığını duyuran ünlü isim "Kamerayı yerleştirdim. Bundan sonra herhangi bir olay yaşandığında kayıtlar incelenir" diyerek duruma tepki gösterdi.