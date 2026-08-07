Konuşanlar Programında Olay! Hasan Can Kaya'nın Konuğu Kendini İhbar Etti

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programına katılan Özbek kadın kaçak çalıştığını beyan edince gözaltına alındı. Sınır dışı işlemleri başlatıldı

Konuşanlar Programında Olay! Hasan Can Kaya'nın Konuğu Kendini İhbar Etti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-08-2026 17:30

Sunuculuğunu ve yapımcılığını Hasan Can Kaya'nın üstlendiği ünlü komedi programı Konuşanlar'da sıra dışı bir olay yaşandı. Dijital platformda yayınlanan programa seyirci olarak katılan Özbekistan uyruklu bir kadının sahnede yaptığı sohbet polis ekiplerinin radarına takıldı. Programda mesleğini ve çalışma detaylarını anlatan konuğun Türkiye'de yasal çalışma izninin bulunmadığı ortaya çıkınca emniyet güçleri düğmeye bastı.

VIP Masaj Uzmanıyım Sözleri Sanal Devriyeye Takıldı

Sabah Gazetesi'nden Emir Somer'in haberine göre 38 yaşındaki Özbekistan uyruklu Mokhıchekhra Bakhtıyorovna programa katılarak kendisini Profesyonel ve VIP Masaj Uzmanı olarak tanıttı. Dijital mecralarda yürütülen sanal devriye denetimleri sırasında yayındaki ifadelere takılan polis ekipleri söz konusu kadın hakkında detaylı bir inceleme başlattı.

Çalışma İzni Olmadığı Tespit Edildi

Emniyet birimleri tarafından yapılan kimlik pasaport ve sistem kontrollerinde Bakhtıyorovna'nın 2021 yılından bu yana Türkiye'de yasal oturum/ikamet izninin bulunduğu ancak herhangi bir çalışma izninin olmadığı belirlendi. Kaçak olarak çalıştığı tespit edilen kadın için hemen yakalama kararı çıkarıldı.

Sınır Dışı Edilmek Üzere Geri Gönderme Merkezine Teslim Edildi

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Özbek kadını Üsküdar'da bulunan ikamet adresinde gözaltına aldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından yasal çalışma izni olmadan faaliyette bulunduğu kesinleşen Bakhtıyorovna sınır dışı (deport) edilmek üzere Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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