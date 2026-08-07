Ünlü İsimlerin Instagram Abonelik Gelirleri Ortaya Çıktı

Sosyal medya platformu Instagram, kullanıcı etkileşimini artırmak ve içerik üreticilerine düzenli finansal kaynak yaratmak amacıyla devreye soktuğu ücretli abonelik sistemini Türkiye'deki hesaplar için de aktif hale getirmişti. Tanınmış kişilerin yoğun ilgi gösterdiği yeni iş modeli takipçilere kapalı devre yayınlar sunma imkanı tanıyor. Ücretli sisteme dahil olan kullanıcılar yalnızca kendi profillerine özel açılan hikayeleri izleme, sınırlandırılmış canlı yayınlara katılma ve doğrudan soru-cevap etkinliklerinde yer alma hakkı kazanıyor. Profil isimlerinin yanında beliren özel rozetler bu üyeleri standart kullanıcılardan ayırıyor. Aylık ücretlendirme politikasını tamamen hesap sahibinin inisiyatifine bırakan platform ünlülerin kendi pazar değerlerini belirlemesine olanak tanıyor.

Yüksek Abone Sayısı ile Zirvedeki İsimler

Yeni nesil dijital gelir modelini aktif eden ünlülerin başında müzik dünyasının deneyimli ismi Gülben Ergen geliyor. Şarkıcı aylık abonelik bedelini 79,99 lira olarak belirlerken profiline 5 bin 981 kişiyi çekmeyi başardı. Bu yüksek katılım oranı sanatçıya aylık bazda 478 bin 420 liralık net bir kazanç sağlıyor.

Eğlence sektöründe televizyon projelerinden ziyade sosyal medya varlığıyla öne çıkan Ece Erken de benzer bir strateji izliyor. Sunucu kendi kitlesinden aylık 79,99 lira talep ediyor. Profiline abone olan 3 bin 732 kişi sayesinde sanatçı dijital platform üzerinden her ay 298 bin 522 liralık ek gelir elde ediyor. Alternatif pop müziğin sevilen seslerinden Melek Mosso ise hayran kitlesiyle kurduğu bağı daha uygun bir fiyatlandırma üzerinden yürütüyor. Şarkıcının 39,99 liralık abonelik paketini 2 bin 880 kişi satın alırken aylık toplam geliri 115 bin 170 liraya ulaşıyor.

Farklı Stratejiler ve Kazanç Tabloları

Küresel çapta geniş bir takipçi kitlesine hitap eden oyuncu Hande Erçel abonelik sistemini 79,99 liralık tarife üzerinden kullanıma açtı. Milyonlarca takipçisi bulunmasına rağmen oyuncunun özel içeriklerini şimdilik 991 kişi satın alıyor. Bu üye sayısı Erçel'in hanesine her ay 79 bin 270 lira yazdırıyor. Uzun süredir ekran projelerinde aktif rol almayan ancak dijital mecralardaki paylaşımlarıyla kamuoyunun ilgisini çeken Merve Boluğur, hayranlarına aylık 59,99 lira karşılığında ulaşıyor. Özel içerik ağında 966 abonesi bulunan oyuncunun kazanç tablosu 57 bin 950 lirayı gösteriyor. Ücretli abonelik sistemini Türkiye'de ilk deneyimleyen isimlerden biri olan Şeyma Subaşı ise rakiplerine kıyasla oldukça yüksek bir fiyat politikası benimsiyor. Aylık 399,99 liralık bedel belirleyen sosyal medya fenomeninin özel yayınlarını 166 kişi yakından takip ediyor. Bu strateji Subaşı'na platformdan aylık 66 bin 398 liralık getiri sağlıyor.