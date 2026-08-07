Seda Bakan'dan Yeni İmaj! Saç Rengini Değiştirdi

Oyuncu Seda Bakan saç rengini değiştirerek imaj tazeledi. Uzun zaman sonra sarı saçlara veda eden ünlü isim kahverengi saçlarıyla beğeni topladı.

Seda Bakan'dan Yeni İmaj! Saç Rengini Değiştirdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-08-2026 17:45

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı renkli paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Seda Bakan bu kez imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Ekranların beğenilen yüzü radikal bir kararla imajını tazelediğini sosyal medya üzerinden takipçilerine duyurdu.

Uzun Süre Sonra Sarı Saçlara Veda Etti

Güzelliği ve sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu uzun süredir sarı tonlarında kullandığı saçlarına veda etti. Doğal güzelliğiyle her daim övgü toplayan Seda Bakan saçlarını daha koyu tonlara dönüştürerek kahverengine boyattı.

Yoğun İstek Üzerine Değişti

Yeni imajını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim yayınladığı fotoğrafına "Hello yoğun istek üzerine saç rengim değişti" notunu düştü. Ünlü oyuncunun yeni tarzı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken hayranları ve sevenleri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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