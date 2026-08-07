Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'yi Buluşturan İmroz'da Bahar'ın İlk Afişi Çıktı

Televizyon ekranlarında birlikte rol aldıkları dönemde geniş kitlelerin beğenisini kazanan Halit Ergenç ile Meryem Uzerli uzun bir aranın ardından yeni bir sinema filmi projesinde yeniden bir araya geldi. İki yetenekli oyuncunun başrollerini paylaştığı "İmroz'da Bahar" adlı yapımın beyaz perde yolculuğu öncesinde ilk somut adım atıldı ve filmin ön afişi yayınlandı. Sky Film ve Vanguart ortak yapımcılığında hayata geçirilen projenin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlenen Özcan Alper kendine has sinematografisiyle dramatik bir hikayeyi izleyiciye sunmaya hazırlanıyor. Yapım ekibi ön afişin ardından filmin genel ruhunu yansıtacak ana afişin de yakın zamanda paylaşılacağını bildirdi.

Çekimler Gökçeada'nın Doğal Atmosferinde Tamamlandı

Görsel yapısı ve derin kurgusuyla dikkat çeken projenin çekim süreçleri Çanakkale'nin tarihi ve doğal dokusuyla öne çıkan Gökçeada ilçesinde tamamlandı. Eski adı İmroz olan adanın özgün coğrafyasında geçen hikaye yolları rastlantısal şekilde kesişen iki insanın dramatik yaşam mücadelesini odağına alıyor. Kendi geçmişleriyle ve kaçındıkları hesaplaşmalarla yüz yüze gelen karakterler adanın dingin atmosferinde hayatın kendilerine sunduğu ikinci şansı keşfetmeye çalışıyor. Yayınlanan ön afiş filmin güçlü duygu dünyasını doğrudan yansıtan bir görsel dil sunuyor.

Yurt Dışında 50'den Fazla Ülkede Gösterilecek

"İmroz'da Bahar" Türkiye'deki sinema salonlarında gerçekleşecek prömiyerin ardından uluslararası kulvarda da geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Yapımcı firmaların açıkladığı dağıtım planlamasına göre film dünya genelinde 50'den fazla ülkede vizyona girecek. Özcan Alper'in insan ilişkilerini ve yalnızlığı ele alan güçlü anlatımı filmin yurt dışı pazarındaki şansını artıran unsurlar arasında gösteriliyor. Ön afişinin paylaşılmasıyla birlikte tanıtım süreci hız kazanan yapım küresel ölçekteki vizyon yolculuğu öncesinde sinemaseverlerin yakın takibinde yer alıyor. Hem yerli hem yabancı sinema sektörünün dikkatle takip ettiği projenin vizyon tarihinin kesinleşmesiyle birlikte uluslararası film festivallerinde de boy göstermesi öngörülüyor.