Daha 17'nin Özlem'i Melis Babadağ'dan Dizi Hakkında Samimi Açıklamalar

Daha 17 dizisinde Özlem karakterini canlandıran oyuncu Melis Babadağ kariyer yolculuğuna ilişkin samimi değerlendirmelerde bulundu.

Daha 17'nin Özlem'i Melis Babadağ'dan Dizi Hakkında Samimi Açıklamalar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-08-2026 17:54

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan "Daha 17" dizisinde Özlem karakterine hayat veren Melis Babadağ Hürriyet'ten Cansu Topçu'ya yapım ve kariyer yolculuğu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Pastel Film imzalı projenin elde ettiği yüksek izlenme oranlarının tesadüf olmadığını belirten oyuncu senaryonun toplumsal yaşamın yalın gerçeklerine dayandığını vurguladı. Ekrana aktarılan hikayenin izleyicide güçlü bir karşılık bulduğunu dile getiren Babadağ yapımın sevgisizliği ve yanlış kurulan insani ilişkileri cesur bir dille işlediğini belirtti.

Özlem Karakteri

Canlandırdığı Özlem figürünün senaryo içerisindeki konumuna değinen yetenekli isim güçlü kadın karakterleri oynamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. Yapımda yer alan her bireyin geçmişten gelen bir travması ve ruhsal yarası olduğuna dikkat çeken oyuncu Özlem'in tüm bu karmaşa içerisinde aklıselim kalmayı başardığını aktardı. Karakterin çocukları koruma içgüdüsünün ve dik duruşunun kendisini derinden etkilediğini vurgulayan Babadağ bu duruşun rolü kabul etmesindeki en temel etkenlerden biri olduğunu dile getirdi.

Genç Kuşak Oyunculara Övgü

Söyleşide set ortamındaki çalışma arkadaşlarına ve genç jenerasyon oyunculara da değinen Melis Babadağ yeni nesil oyuncuların rahat ve doğal tavırlarını takdirle izlediğini söyledi. Kendi yetiştiği döneme kıyasla günümüz gençlerinin kendilerini kanıtlama baskısı hissetmeden oldukları gibi hareket ettiklerini belirtti. Kendi kuşağının daha çekingen ve mesafeli bir yetiştirilme tarzına sahip olduğuna dikkat çeken tecrübeli oyuncu genç meslektaşlarının kamera önündeki ve arkasındaki yapmacıksız tutumlarını gözlemlemekten keyif aldığını sözlerine ekledi.

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