Yerli ve Milli Tank Altay 2025'te göreve hazır

Altay Tankı'nın ilk prototipleri ve test prototiplerinin üretimi başarıyla tamamlandı. Üretilen bu tanklar, gerçek şartlarda test sürüşlerine tabi tutuldu. Üretim sürecinin ne zaman başlayacağı konusunda birçok spekülasyon yapılırken, resmi açıklama nihayet geldi.

TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yerli tank Altay'ın seri üretim tarihiyle ilgili bilgi verdi. Tosyalı'nın açıklamalarında, tankın yerli motorla ilgili önemli detaylara da yer verildi.

Altay Tankı, yerli ve milli imkanlarla üretildiği için ülkemiz için stratejik bir öneme sahip. Testlerin başarılı bir şekilde tamamlanması ve seri üretime geçilmesi, savunma sanayimiz için büyük bir adım olacak. Önümüzdeki dönemde tankın operasyonel kabiliyetleri ve yerli motorunun performansı hakkında daha detaylı bilgilere ulaşılması bekleniyor.

Yerli tank projemiz Altay'ın üretim süreci hakkında merak edilenler TOSYALI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından açıklandı. Altay Tankı'nın motor seçenekleri ve seri üretim takvimi konusundaki bilgiler dikkat çekiyor.

İlk Altay Tankları Sahada!

Fuat Tosyalı'nın açıklamalarına göre, ilk seri Altay tankları başarıyla üretildi ve şu anda 2 adet Kore motorlu versiyon aktif olarak test parkurlarında dolaşıyor. Bu tanklar gece gündüz demeden, çeşitli zorlu koşullarda performans testlerinden geçiyor.

Altay Tankı'nın ilk 100 adedi, Kore'den satın alınan motorlar ile üretilecek. Ancak Tosyalı, bu süreçten sonra yerli marka BMC Power'ın ürettiği motorların kullanılacağını belirtiyor. Bu, tankın tamamen yerli bir üretim olmasa da, sonrasında tamamen yerli motorla donatılacağı anlamına geliyor.

Bu açıklamalar, Altay Tankı'nın üretim sürecinin stratejik bir planlama ile ilerlediğini gösteriyor. İlk etapta dışa bağımlı olunan motorların, yerli üretimle yerli motorlarla değiştirilmesi, ülkemizin savunma sanayisindeki yerlilik ve millilik hedeflerini ne kadar ciddiye aldığının bir göstergesi.

Altay Tankı'nın ilk seri üretiminde yerli motor kullanılmaması, birçok kişi tarafından merak edilen bir konuydu. İşte bu sorunun cevabı ve Altay Tankı hakkında bilinmesi gerekenler.

Altay Tankı ve Yerli Motor Test Süreci

Altay Tankı, ülkemizin gurur duyduğu yeni bir model. Yeni bir tank modeli olan Altay, doğal olarak kapsamlı testlere tabi tutuluyor. Yerli motorun tam kapasiteyle çalışabilmesi için belirlenen bir test süreci bulunuyor. Bu süreç içerisinde üretimin aksamaması adına ilk 100 adetlik üretimde Kore motoru kullanılacak.

Altay Tankı'nın sonrasında kullanılacak olan yerli motorlar, BMC Power tarafından üretiliyor. Aynı motorların VURAN ve KİRPİ gibi diğer askeri araçlarda da tercih edildiğini belirtmek gerek. Altay Tankı'nın yerli motorlu versiyonunun seri üretimi için belirlenen tarih 2025.

Altay Tankı'nın yerli ve milli imkanlarla üretiliyor olması ülkemiz için büyük bir adım.