Yerli Adriana Lima Fatmagül Fakı Lafçı Fon Soruşturmasında Gözaltına Alındı!

Yerli Adriana Lima olarak tanınan Fatmagül Fakı Lafçı Pusula Holding fon soruşturması kapsamında İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Yerli Adriana Lima Fatmagül Fakı Lafçı Fon Soruşturmasında Gözaltına Alındı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-09-2026 12:04

Türk televizyonlarında bir dönem katıldığı yarışma programları ve oyunculuk projeleriyle tanınan dünyaca ünlü model Adriana Lima'ya olan benzerliği nedeniyle Yerli Adriana Lima lakabıyla anılan Fatmagül Fakı Lafçı yürütülen geniş kapsamlı bir fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Pusula Holding Fonu Soruşturmasında Gözaltı Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem yaptığı tespit edilen isimlere yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde daha önce haklarında adli işlem başlatılan isimlerin ardından kapalı fonda hesabı bulunan ve daha önce işlem yapılmayan 7 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen baskınlarda 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında, bir dönem Survivor yarışmasıyla ünlenen ve ardından oyunculuk yapan Fatmagül Fakı Lafçı'nın da yer aldığı öğrenildi.

Eşinin Şirketinde İdari İşler Müdürü Olarak Çalışıyordu

2019 yılında Kerem Lafçı ile evlendikten sonra ekranlardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Fatmagül Fakı Lafçı'nın eşinin kurduğu KL Taahhüt İnşaat A.Ş.'de İdari İşler Müdürü olarak görev yaptığı ve soruşturma dosyasında da bu unvanla yer aldığı belirtildi.

Öte yandan soruşturma öncesindeki hareketlilik de dikkat çekti. Kerem Lafçı'nın operasyondan yalnızca bir gün önce şirketteki hisselerini Y.D. isimli kişiye devrettiği, 24 Eylül tarihli Ticaret Sicili kayıtlarına göre ise yönetim kurulu başkanlığı ile üyelik görevlerinin sona erdiği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin durumu magazin ve haber kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

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