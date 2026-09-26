Selim Bayraktar'dan Yürek Burkan Serhat Kılıç İtirafı: "Doktora Götürecektim!"

Vefat eden oyuncu Serhat Kılıç hakkında konuşan yakın arkadaşı Selim Bayraktar "Vefatından bir gün önce onu doktora götürecektim, çok özlüyorum" dedi.

Selim Bayraktar'dan Yürek Burkan Serhat Kılıç İtirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-09-2026 12:14

Türk televizyon ve tiyatro dünyasının sevilen ismi Seksenler dizisindeki Ergun Plak karakteriyle hafızalara kazınan Serhat Mustafa Kılıç'ın ani vefatı sanat camiasını ve tüm sevenlerini yasa boğmuştu. 5 Eylül'de evinde ölü bulunan başarılı oyuncunun ardından yakın arkadaşı ünlü oyuncu Selim Bayraktar'dan yürek yakan açıklamalar geldi.

Vefat Etmeden Bir Gün Önce Doktora Götürecektim

Teşkilat adlı dizide birlikte oynamaya hazırlanırken hayatını kaybeden dostunun arkasından kameralara konuşan Selim Bayraktar, Serhat Kılıç'ı çok eskiden beri tanıdığını ve büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti. Kılıç'ın geçmişte kanser tedavisi gördüğünü hatırlatan Bayraktar son dönemde boyun bölgesiyle ilgili sağlık sorunları yaşadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Serhat geçmişte kanser tedavisi görmüştü. Son set gününe kadar birlikteydik boynuyla ilgili bir sıkıntı yaşıyordu. Vefat etmeden bir gün önce onu doktora götürecektim ama gelemedi. 'Yalnız mısın?' dedim 'Değilim' dedi meğer yalnızmış. Bazen olacak olanın önüne geçemiyorsunuz. Ben Serhat'ı çok özlüyorum."

Konservatuvar Yıllarından Beri Sıra Dışı Bir Adamdı

Daha önce katıldığı anma töreninde de arkadaşı için duygu dolu anlar yaşayan Bayraktar "Konservatuvar zamanından beri kabına sığmayan, çok özel bir akıl ve düşün adamıydı. Sıra dışı bir adamdı. Bir odaya girince fark edilir odadan gitse bile orada kalırdı" diyerek dostuna veda etmişti.

Bizim Evin Halleri, Hatırla Sevgili, Ezel, Söz, Maraşlı ve Seksenler gibi unutulmaz yapımların yanı sıra Nuri Bilge Ceylan'ın ödüllü filmi Kış Uykusu'ndaki performansıyla da sinemaseverlerin kalbinde taht kuran Serhat Mustafa Kılıç'ın hatırası sevenlerinin ve dostlarının dillerinden düşmeyen övgülerle yaşatmaya devam ediyor.

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