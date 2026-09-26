The New York Times'tan Tarihi Liste: 21. Yüzyılın En İyi 100 Televizyon Dizisi Açıklandı!

The New York Times televizyon tarihine damga vuran yapımları belirlemek üzere dev bir projeye imza attı. Sektörün kalbinde yer alan 500'ü aşkın oyuncu, yazar, yapımcı ve televizyon çalışanın oylarıyla şekillenen 21. yüzyılın en iyi 100 televizyon yapımı listesi resmi olarak açıklandı.

Zirvenin Sahibi Efsane Yapım Breaking Bad

Sinema ve televizyon dünyasının nabzını tutan listenin zirvesi kimseyi şaşırtmayacak şekilde kült yapımlara ev sahipliği yapıyor. Toplam 16 Emmy ödüllü başyapıt Breaking Bad listenin zirvesine yerleşirken yine 16 Emmy ödüllü Mad Men üçüncü sırada yer aldı.

Listede dikkat çeken diğer dev yapımlar ve sıralamaları ise şu şekilde:

The Wire (İkinci sıra)

Succession (Dördüncü sıra - 19 Emmy ödüllü)

Fleabag (Beşinci sıra)

Game of Thrones (Altıncı sıra - 59 Emmy ödüllü)

İlk 10 sırada drama yapımlarının yanı sıra Veep, 30 Rock, Curb Your Enthusiasm ve Atlanta gibi güçlü komedi projeleri de yer aldı.

Listeden Öne Çıkan Detaylar ve Sürprizler

Komedi Klasikleri: The Office hem ABD (11. sıra) hem de orijinal İngiltere (16. sıra) versiyonuyla listede kendine yer buldu.

Bilimkurgu ve Dizi Evrenleri: Black Mirror ve Severance gibi teknolojiyi ve modern dünyayı sorgulayan yapımlar öne çıkarken Breaking Bad evreninin devamı niteliğindeki Better Call Saul 27'nci sırada kendine yer buldu.

Sezon Bazlı Seçkiler: True Detective dizisinin tamamı yerine yalnızca kültleşen birinci sezonunun (35. sıra) listede yer alması sinemaseverlerin takdirini topladı.

Televizyon dünyasının akışını değiştiren senaryoları ve oyunculuklarıyla iz bırakan 100 yapımlık bu dev liste sinema ve dizi kulislerinde şimdiden büyük yankı uyandırdı.