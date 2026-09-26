MasterChef'te Korku Dolu Anlar: Emre’nin Hayatını Mehmet Şef Kurtardı!

TV8 ekranlarının fırtınalar estiren yarışması MasterChef Türkiye'nin son bölümünde stüdyoda adeta nefesler tutuldu herkesin yüreği ağzına geldi!

Ödül oyunu heyecanının tavan yaptığı anlarda yarışmacılardan Emre'nin başına gelen talihsiz olay stüdyoyu bir anda kilitlerken usta şef Mehmet Yalçınkaya'nın saniyeler içindeki o efsane müdahalesi olası bir felaketin önüne geçti açıkçası.

Tadım Yaparken Bir Anda Fenalaştı!

Ödül oyununun ikinci etabında Mavi takım tezgahında ecel terleri döken Emre yaptığı yemeğin tadına baktığı sırada beklenmedik bir şekilde tıkandı. Yediği lokmanın boğazına kaçmasıyla bir anda nefessiz kalan genç yarışmacının durumunu gören arkadaşları neye uğradığını şaşırdı.

Stüdyoda adeta bir şok dalgası eserken, kameralar da o anlarda kilitlenip kaldı.

Mehmet Şef Tezgaha Koştu: Heimlich Manevrasıyla Hayat Kurtardı!

Yarışmacının tek bir nefes bile alamadığını ve durumun kritikliğini o saniye fark eden Mehmet Şef hiç vakit kaybetmeden tezgahlara doğru koştu! Çekimler anında durdurulurken Mehmet Şef tıkandığı anlaşılan Emre'ye soğukkanlılıkla Heimlich manevrası uygulamaya başladı.

Usta şefin o profesyonel ve jet hızındaki müdahalesi sayesinde Emre'nin soluk borusu açıldı da yarışmacı derin bir nefes alabildi. Stüdyodaki diğer şefler ve yarışmacılar rahat bir "oh" çekerken herkesin derin bir nefes almasıyla o büyük panik dalgası son buldu.

Kısa süreli korku dolu anlar yaşatan bu olay geceye damga vuran en kritik gelişme olarak hafızalara kazındı. Bakalım Mehmet Şef'in bu hayat kurtaran hamlesi sosyal medyada daha ne kadar konuşulacak...