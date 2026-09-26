Leyla ile Mecnun'un İlk Leyla'sıydı! Ezgi Asaroğlu'nu Bir de Şimdi Görün

Leyla ile Mecnun dizisinin ilk Leyla'sı Ezgi Asaroğlu yıllar sonra ortaya çıktı. 39 yaşındaki oyuncunun son hali hayranlarını geçmişe götürdü.

Leyla ile Mecnun'un İlk Leyla'sıydı! Ezgi Asaroğlu'nu Bir de Şimdi Görün
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-09-2026 12:53

Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran, absürt komedi türünün başyapıtı Leyla ile Mecnun dizisinin ilk sezonlarında canlandırdığı Leyla Yılmaz karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Ezgi Asaroğlu uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Gözlerden uzak ve sakin bir yaşam süren başarılı oyuncunun son hali dizinin hayranlarını adeta geçmişe götürdü.

Mecnun'un Büyük Aşkı Olarak Hafızalara Kazınmıştı

18 Haziran 1987 doğumlu olan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü mezunu Ezgi Asaroğlu kameralarla ilk kez Bir Dilim Aşk dizisiyle tanışmıştı. Ancak kariyerindeki en büyük çıkışı Burak Aksak'ın kaleme aldığı ve Onur Ünlü'nün yönetmen koltuğunda oturduğu 2011 yapımı kült dizi Leyla ile Mecnun ile yakaladı. Ali Atay'ın canlandırdığı Mecnun karakterinin ilk büyük aşkı olan Leyla Yılmaz'a hayat veren Asaroğlu duru güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Sette Yaşanan Talihsiz Olayın Ardından Veda Etmişti

Başarılı oyuncunun Leyla ile Mecnun macerası dizinin ilk döneminde sette yaşanan talihsiz bir olay nedeniyle kısa sürmüştü. Eylül 2011'de çekimler sırasında rol arkadaşı Ushan Çakır'ın fiziksel saldırısına uğrayan Asaroğlu bu olayın ardından yapımdan ayrılmıştı. Yaşananların ardından yapım şirketi Eflatun Film Ushan Çakır'ın sözleşmesini feshederken Çakır da kamuoyuna yönelik bir özür açıklaması yayımlamıştı.

Yıllar Sonraki Hali Büyük İlgi Gördü

Olaylı ayrılığın ardından uzun süredir ekranlardan ve magazin dünyasından uzak, sakin bir hayat tercih eden 39 yaşındaki Ezgi Asaroğlu'nun son hali sosyal medyada gündem oldu. Yıllara meydan okuyan doğal güzelliğiyle dikkat çeken başarılı oyuncu aradan geçen zamana rağmen pek çok izleyici için hala Leyla ile Mecnun'un "ilk ve unutulmaz Leyla"sı olarak hafızalardaki yerini koruyor.

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