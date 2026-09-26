Biran Damla Yılmaz Hakkındaki İddialara Son Noktayı Koydu!

Başarılı oyunculuk kariyeri ve rol aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren Biran Damla Yılmaz hakkında ortaya atılan çok konuşulan iddialara son noktayı koydu. Almanya'da 6 ay hapis cezası aldığı ve devasa bir estetik borcu bulunduğuna yönelik haberleri kesin bir dille yalanlayan ünlü oyuncu hukuk ekibi aracılığıyla resmi belgeleri kamuoyuyla paylaştı.

285 Bin Euroluk Estetik Borcu ve Hapis İddiası Yalanlandı

Geçtiğimiz haziran ayında eski sevgilisi Abdurrahman Aydın tarafından ortaya atılan iddialarda Biran Damla Yılmaz'ın Almanya'dayken 285 bin euro tutarında estetik operasyon yaptırdığı borcun ödenmemesi nedeniyle konunun yargıya taşındığı ve mahkeme tarafından oyuncuya 6 ay hapis cezası verildiği öne sürülmüştü.

Günlerdir magazin kulislerinde yankı uyandıran bu iddiaların ardından sessizliğini bozan Biran Damla Yılmaz sosyal medya hesabından avukatı aracılığıyla hazırlanan resmi inceleme raporlarını yayımladı.

"Hakkınızda Herhangi Bir Hapis Cezası Kararı Bulunmamaktadır"

Oyuncunun Almanya'daki hukuk temsilcisi Avukat Onur Can Yağbasan tarafından yapılan resmi incelemelerde iddiaların tamamen asılsız olduğu kanıtlandı. Yetkili Alman mahkemeleri ve savcılık makamlarıyla bizzat iletişime geçildiğini belirten hukuk ekibi şu açıklamalara yer verdi:

"Bugüne kadar yaptığımız incelemelerin sonucunda, hakkınızda hapis cezasına mahkûm edildiğinize ilişkin herhangi bir ceza mahkemesi kararı bulunmamaktadır. Yetkili mahkemede ne böyle bir karar ne de buna ilişkin bir dosya numarası tespit edilebilmiştir."

Hukuk Ekibinden Tahrifat Uyarısı

Biran Damla Yılmaz'ın avukatları basına ve sosyal medyaya servis edilen haberlerin dayanak gösterildiği belgelerde tahrifat ve gerçeğe aykırı değişiklikler yapıldığının tespit edildiğini vurguladı. Hukuk ekibi kamuoyunu ve medya kuruluşlarını doğrulanmamış asılsız iddialara ve manipülatif belgelere itibar edilmemesi konusunda uyardı. Yasal süreçlerin titizlikle takip edileceğini belirten ünlü oyuncu gerçeği yansıtmayan bu haberler karşısında hukuki haklarını sonuna kadar savunacağını gösterdi.