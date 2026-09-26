Ali Atay İmzalı Köpek Balıkları Filminin Oyuncu Kadrosu Okuma Provasında Buluştu

OGM Pictures'ın ilk sinema filmi Köpek Balıkları'nın okuma provası yapıldı. Ali Atay'ın imza attığı filmde Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin ve Derya Karadaş rol alıyor.

Ali Atay İmzalı Köpek Balıkları Filminin Oyuncu Kadrosu Okuma Provasında Buluştu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-09-2026 10:32

Başarılı yapımlarıyla adından sıkça söz ettiren Onur Güvenatam'ın patronu olduğu OGM Pictures sinema sektörüne iddialı bir giriş yapıyor. Şirketin ilk sinema filmi olma özelliğini taşıyan senaryosu ve yönetmenliğiyle dikkat çeken Köpek Balıkları filmi için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken dev oyuncu kadrosu okuma provasında ilk kez bir araya geldi.

Yıldız İsimler Okuma Provasında Buluştu

Oyunculuk, senaristlik ve yönetmenlik alanındaki başarılı çalışmalarıyla tanınan Ali Atay'ın imzasını taşıyan filmin okuma provası adeta yıldızlar geçidine sahne oldu. Provalara filmin yönetmeni ve başrollerinden biri olan Ali Atay'ın yanı sıra Türk komedi ve sinemasının sevilen yüzleri Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Evliya Aykan ve Derya Karadaş katıldı. Ekibin yüksek uyumu ve prova sırasındaki eğlenceli anları dikkatlerden kaçmadı.

2027'de Sinemaseverlerle Buluşacak

Senaryosunu Ali Atay, Cihan Talay ve Beste Bilir'in kaleme aldığı Köpek Balıkları OGM Pictures'ın sinema sektöründeki ilk projesi olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Çekimlerine yakında başlanması planlanan filmin güçlü mizahi dili ve sürükleyici kurgusuyla 2027 yılında sinemaseverlerle buluşması bekleniyor. Şimdiden sinema kulislerinde büyük merak uyandıran yapımın detayları sinemaseverler tarafından heyecanla takip ediliyor.

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