“Yerli Adriana Lima” Fatmagül Fakı Gözaltında! Detaylar Şaşırttı

Survivor’la tanınan Fatmagül Fakı Lafçı İstanbul’daki fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. İşte detaylar.

“Yerli Adriana Lima” Fatmagül Fakı Gözaltında! Detaylar Şaşırttı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-09-2026 19:19

Survivor yarışmasıyla tanınan ve bir dönem oyunculuk da yapan Fatmagül Fakı Lafçı İstanbul’da yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Brezilyalı dünyaca ünlü model Adriana Lima’ya benzetilmesi nedeniyle “Yerli Adriana Lima” olarak tanınan Lafçı’nın soruşturma dosyasında eşinin şirketindeki göreviyle yer aldığı öğrenildi.

Soruşturma Kapsamında Operasyon Düzenlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Pusula Holding’in kapalı fon sisteminde işlem yaptığı belirlenen kişilerle ilgili inceleme başlatıldı.

Dosya kapsamında toplam 12 kişinin tespit edildiği daha önce bazı şüpheliler hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. Daha önce işlem yapılmayan 7 şüpheli için ise İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişiden 6’sının gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan isimler arasında Fatmagül Fakı Lafçı’nın da bulunduğu ortaya çıktı.

“Yerli Adriana Lima” Olarak Tanınıyordu

Fatmagül Fakı özellikle Survivor macerasıyla geniş bir kitle tarafından tanınmıştı. Güzelliği nedeniyle Adriana Lima’ya benzetilen Lafçı zaman içinde “Yerli Adriana Lima” lakabıyla anılmaya başlamıştı. Yarışmanın ardından oyunculuk da yapan Lafçı 2019 yılında Kerem Lafçı ile evlenmişti.

Evliliğinin ardından ise eşinin kurduğu KL Taahhüt İnşaat A.Ş.’de İdari İşler Müdürü olarak çalışmaya başladığı öğrenildi. Lafçı’nın soruşturma dosyasında da bu unvanla yer aldığı belirtildi.

Eşinin Şirketindeki Devir Dikkat Çekti

Soruşturmayla ilgili dosyada Kerem Lafçı’nın şirket hisseleriyle ilgili bir gelişme de dikkat çekti. İddiaya göre Kerem Lafçı operasyondan yalnızca bir gün önce KL Taahhüt İnşaat A.Ş.’deki hisselerini Y.D. isimli kişiye devretti.

24 Eylül tarihli Ticaret Sicili kayıtlarında da Kerem Lafçı’nın şirket yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliğinin sona erdiği bilgisi yer aldı. Soruşturmayla ilgili adli süreç ise devam ediyor.

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