Deniz Baysal ve Barış Yurtçu Resmen Boşandı! Şok Detay

Taşacak Bu Deniz dizisinde Esme karakterini canlandıran Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu 7 yıllık evliliklerini resmen noktaladı. Uzun süredir magazin gündeminde olan boşanma davası bugün İstanbul Adliyesi 8. Aile Mahkemesi’nde görülen yaklaşık 10 dakikalık duruşmayla sona erdi. Çift anlaşmalı olarak boşandı.

10 Dakikada Evlilik Bitti

25 Eylül Cuma günü görülen duruşmaya Deniz Baysal ve Barış Yurtçu avukatlarıyla birlikte katıldı. Yaklaşık 10 dakika süren duruşmada taraflar anlaşmalı boşanma konusunda uzlaştı ve hakim kararıyla 7 yıllık evlilik resmen sona erdi.

Duruşma sırasında ikilinin birbirleriyle göz göze gelmemeye dikkat etmesi de dikkatlerden kaçmadı. Böylece aylardır konuşulan ayrılık süreci tek celsede tamamlanmış oldu.

Dava Başta Çekişmeli İlerliyordu

Deniz Baysal ile Barış Yurtçu’nun ilişkisi 2016 yılında başlamış çift 6 Eylül 2019’da Çeşme’de evlenmişti. Ancak bu yaz ayrılık haberleriyle gündeme gelen çiftin evliliğinde son dönemde sorunlar yaşandığı öne sürülmüştü.

Temmuz ayında açılan boşanma davasının başlangıçta anlaşmalı ilerlemesinin planlandığı ancak Barış Yurtçu’nun anlaşmalı boşanmaya yanaşmaması nedeniyle sürecin çekişmeli hale geldiği iddia edilmişti.

Anlaşmanın Perde Arkasında Ne Var?

Çiftin bir anda anlaşmaya varması ise “Ne değişti?” sorusunu beraberinde getirdi. Kulislerde Deniz Baysal’ın Yurtçu’nun talep ettiği öne sürülen yüksek meblağın bir bölümünü kabul ettiği ve ödemenin duruşma öncesinde yapıldığı konuşuluyor. Ancak bu iddialarla ilgili taraflardan resmi bir açıklama gelmedi.

Baysal’ın kısa süre önce sosyal medya hesabından Yurtçu ile fotoğraflarını kaldırması ve profilinden “Yurtçu” soyadını silmesi de ayrılığın dikkat çeken işaretlerinden olmuştu.