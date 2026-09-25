Deniz Baysal ve Barış Yurtçu Resmen Boşandı! Şok Detay

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu 7 yıllık evliliklerini yaklaşık 10 dakikada görülen duruşmayla noktaladı. Anlaşmalı boşanmanın perde arkası merak konusu oldu.

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu Resmen Boşandı! Şok Detay
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-09-2026 19:31

Taşacak Bu Deniz dizisinde Esme karakterini canlandıran Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu 7 yıllık evliliklerini resmen noktaladı. Uzun süredir magazin gündeminde olan boşanma davası bugün İstanbul Adliyesi 8. Aile Mahkemesi’nde görülen yaklaşık 10 dakikalık duruşmayla sona erdi. Çift anlaşmalı olarak boşandı.

10 Dakikada Evlilik Bitti

25 Eylül Cuma günü görülen duruşmaya Deniz Baysal ve Barış Yurtçu avukatlarıyla birlikte katıldı. Yaklaşık 10 dakika süren duruşmada taraflar anlaşmalı boşanma konusunda uzlaştı ve hakim kararıyla 7 yıllık evlilik resmen sona erdi.

Duruşma sırasında ikilinin birbirleriyle göz göze gelmemeye dikkat etmesi de dikkatlerden kaçmadı. Böylece aylardır konuşulan ayrılık süreci tek celsede tamamlanmış oldu.

Dava Başta Çekişmeli İlerliyordu

Deniz Baysal ile Barış Yurtçu’nun ilişkisi 2016 yılında başlamış çift 6 Eylül 2019’da Çeşme’de evlenmişti. Ancak bu yaz ayrılık haberleriyle gündeme gelen çiftin evliliğinde son dönemde sorunlar yaşandığı öne sürülmüştü.

Temmuz ayında açılan boşanma davasının başlangıçta anlaşmalı ilerlemesinin planlandığı ancak Barış Yurtçu’nun anlaşmalı boşanmaya yanaşmaması nedeniyle sürecin çekişmeli hale geldiği iddia edilmişti.

Anlaşmanın Perde Arkasında Ne Var?

Çiftin bir anda anlaşmaya varması ise “Ne değişti?” sorusunu beraberinde getirdi. Kulislerde Deniz Baysal’ın Yurtçu’nun talep ettiği öne sürülen yüksek meblağın bir bölümünü kabul ettiği ve ödemenin duruşma öncesinde yapıldığı konuşuluyor. Ancak bu iddialarla ilgili taraflardan resmi bir açıklama gelmedi.

Baysal’ın kısa süre önce sosyal medya hesabından Yurtçu ile fotoğraflarını kaldırması ve profilinden “Yurtçu” soyadını silmesi de ayrılığın dikkat çeken işaretlerinden olmuştu.

Benzer Haberler
Derya Uluğ Saçlarını Kestirdi! Yeni İmajı Sosyal Medyayı İkiye Böldü Derya Uluğ Saçlarını Kestirdi! Yeni İmajı Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Hande Erçel Peş Peşe Paylaştı: Siyahlar İçindeki Pozları Beğeni Yağmuruna Tutuldu! Hande Erçel Peş Peşe Paylaştı: Siyahlar İçindeki Pozları Beğeni Yağmuruna Tutuldu!
Hazar Ergüçlü'den Yıllar Sonra Gelen Medcezir İtirafı Hazar Ergüçlü'den Yıllar Sonra Gelen Medcezir İtirafı
Beren Saat'e Dev Teklif: 2 Milyon Verenler Var! Beren Saat'e Dev Teklif: 2 Milyon Verenler Var!
Halit Özgür Sarı, Neslihan Atagül'ün Partneri Oldu: Kaderin Cilvesi Geliyor! Halit Özgür Sarı, Neslihan Atagül'ün Partneri Oldu: Kaderin Cilvesi Geliyor!
Arzu Sabancı'nın Hesabındaki Arzu Sabancı'nın Hesabındaki "Ekmek ve Çayla Büyüdük" Paylaşımı Dikkat Çekti
ÇOK OKUNANLAR
Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem:
  • 22-09-2026 13:29

Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem: "Arıyorlar Ama Devamı Gelmiyor!"

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!
  • 22-09-2026 10:14

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım:
  • 23-09-2026 13:08

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım: "Stressiz İşe Girdim!"

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı
  • 20-09-2026 18:21

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!
  • 23-09-2026 11:28

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!