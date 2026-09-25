Yağmura Aldırmadı! Mabel Matiz Harbiye’yi Yine Salladı

Mabel Matiz yağmura rağmen iki gece üst üste Harbiye’yi doldurdu. Binlerce hayranına unutulmaz anlar yaşatan sanatçı yeni konser tarihlerini de açıkladı.

Yağmura Aldırmadı! Mabel Matiz Harbiye’yi Yine Salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-09-2026 18:52

Mabel Matiz İstanbul’daki konser serisinde yine unutulmayacak bir geceye imza attı. Havada yağmur olmasına rağmen Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nu dolduran binlerce kişi ünlü şarkıcıyı yalnız bırakmadı. Mabel Matiz de kendisini dinlemeye gelen hayranlarına tempoyu hiç düşürmeden dolu dolu bir gece yaşattı.

Yağışa rağmen konser alanındaki kalabalığın dağılmaması gecenin en dikkat çeken detaylarından biri oldu. Şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden müzikseverler yağmura aldırmadan konserin tadını çıkardı.

Harbiye’de Yağmura Rağmen Büyük Coşku

Harbiye’nin açık hava atmosferinde sahne alan Mabel Matiz gecenin başından sonuna kadar enerjisini korudu. Alanı dolduran hayranları da şarkıcının temposuna ayak uydurdu. Yağmur zaman zaman etkisini gösterse de konser alanındaki coşku bir an olsun azalmadı.

Ortaya çıkan görüntü yaz konserlerinin en renkli anlarından birini oluşturdu. Mabel Matiz’in sahnedeki performansı kadar hayranlarının yağmura rağmen konseri terk etmemesi de geceye damga vurdu.

İki Gece Üst Üste Harbiye Doldu

Mabel Matiz’in Harbiye konserlerine gösterilen ilgi bununla da sınırlı kalmadı. Ünlü sanatçı iki gece üst üste Harbiye’yi doldurarak yoğun bir kalabalığa karşı sahne aldı. Konser boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Matiz hayranlarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı.

Konserin sonunda ise dinleyicilere güzel bir haber verdi. Yoğun ilgiden memnun kalan sanatçı “Yoğun ilgi üzerine 20 ve 21 Ekim’de yeniden görüşmek üzere” diyerek yeni konser tarihlerini duyurdu.

Hayranlarına Yeni Konser Müjdesi

Mabel Matiz’in bu açıklamasıyla birlikte Harbiye’deki konser serisinin devam edeceği de belli oldu. Yağmura rağmen alanı dolduran hayranların ilgisi sanatçının sahnedeki enerjisiyle birleşince ortaya oldukça hareketli bir gece çıktı.

Şimdi gözler 20 ve 21 Ekim’de gerçekleşecek yeni konserlerde. Mabel Matiz’in Harbiye’de yeniden hayranlarıyla buluşması şimdiden merakla bekleniyor.

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