Neşet Ertaş’ın Oğlundan Dikkat Çeken Uyarı! “Saygısızlık”

Neşet Ertaş vefatının 14’üncü yılında mezarı başında anıldı. Oğlu Hüseyin Ertaş yapay zekâyla değiştirilen aile fotoğraflarına sert tepki gösterdi.

Neşet Ertaş’ın Oğlundan Dikkat Çeken Uyarı! “Saygısızlık”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-09-2026 19:03

Türk halk müziğinin unutulmaz isimlerinden Neşet Ertaş vefatının 14’üncü yılında Kırşehir’de mezarı başında anıldı. “Bozkırın Tezenesi” olarak hafızalara kazınan usta ozanın anma töreninde ailesi sanatçılar ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi. Duaların edildiği törende Ertaş’ın müziği kadar geride bıraktığı kültürel miras da konuşuldu.

Usta Ozan Dualarla Anıldı

25 Eylül 2012’de hayatını kaybeden Neşet Ertaş için düzenlenen programa oğlu Hüseyin Ertaş’ın yanı sıra Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu Vali Yardımcısı Altuğ Çağlar, milletvekili Metin İlhan sanatçı ve yazar Bayram Bilge Tokel ile vatandaşlar katıldı.

Törende Neşet Ertaş’ın insanlara yaklaşımı sevgi ve hoşgörü anlayışı bir kez daha hatırlatıldı. Ertaş’ın yalnızca türküleriyle değil, insanlara bıraktığı değerlerle de gelecek nesillere aktarılması gerektiği vurgulandı.

“Biz Babamızı Yolcu Ettik, Sanatçımızı Değil”

Hüseyin Ertaş babasının kendisinden önceki ustalara ve aile büyüklerine duyduğu saygıyı anlattı. Neşet Ertaş’ın kendisini hiçbir zaman diğerlerinden üstün görmediğini belirten oğlu babasının mirasının aslında büyük bir kültürün ortak emeği olduğunu söyledi.

Hüseyin Ertaş anmaya katılan ve iyi dileklerini gönderen herkese de teşekkür etti.

Yapay Zekâ Kullanımına Sert Tepki

Anmanın en dikkat çeken açıklamalarından biri ise yapay zekâyla değiştirilen fotoğraflarla ilgili oldu. Hüseyin Ertaş babasının ve aile büyüklerinin fotoğraflarının bu yöntemle değiştirilmesini istemediklerini açıkça dile getirdi.

Bu tür uygulamaların gerçek görüntüyü bozduğunu söyleyen Ertaş özellikle aile fotoğraflarının Neşet Ertaş’a dönüştürülmesine tepki gösterdi. “Oyuncağa çevirmeyelim” diyerek çağrıda bulunan Ertaş yapılabilen her şeyin yapılmasının doğru olmadığını söyledi.

Ayrıca bazı anma etkinliklerinde ücretli giriş uygulandığını duyduklarını belirten Ertaş anmaların para üzerinden yürütülmemesi gerektiğini ifade etti.

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